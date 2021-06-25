龍蝦成本賣、滿千送千！台北君悅凱菲屋變身「店中店」

三級警戒再延長，飯店空間不斷變身，台北君悅酒店即日起至8月底大動作將凱菲屋換裝變身為「凱菲食集Café Mart」，每日上午11點至晚間7點以「專人現做」、「2分鐘熱食速取」的營運概念，推出安心即食的特色食集，外帶價格20至900元不等。

活動期間，到館消費滿千送千元折價券，憑發票不限金額可免費停車1小時，使用旅展券(住宿券、餐券、SPA券)可依票券價值折抵兌換商品，再享85折優惠。台北君悅酒店也首度與yoxi乘車派遣平台結盟獻愛，軍警、消防醫護人員出示工作證件結帳即享85折，再贈送yoxi搭車金200元。

「凱菲食集」由行政總主廚陳萬欽領軍，規畫10大主題餐檯，全天候供應即食海鮮、現切爐烤牛小排、美式豬肋排、南洋烤雞等豪邁海陸肉食、還有道地印度烤餅、鮮魚咖哩、港式燒臘、蔬食沙拉吧、功夫熱炒及精緻日式丼飯與手作烘焙甜點，「店中店」約260坪，期能藉此拉出市場區隔。

台北君悅酒店總經理陳隆慶表示，全新的凱菲食集要提供「最有溫度的現做料理」，且經過酒店團隊多次審慎評估推演、控管人流、出餐取餐動線，打造「最安心的食尚外帶據點」，期能以嶄新的營運模式，帶動民眾消費意願，目標帶動業績成長三成。

外帶餐點也與別不同，像是瞄準海鮮商機，凱菲食集每日推出現流即食熟白蝦(280元/15隻)及「波士頓龍蝦 」(275克/半隻)， 6月底前499元即可以成本價入手(原價680元)。日式餐檯則以吸睛美味取勝，包括現做「日式鰻魚飯」(400元)、日式刺身五品 (400元/10片)及巨星鮭魚握壽司、親子丼等9款和風鮮食。中式餐檯推夠味熱炒，價格160至280元不等。

此外，台北君悅自5月中旬起於線上購物平台推出5款蔬食沙拉餐盒，均一價200元/份，此次也新推「綜合水果杯」、All you can eat「裝到滿」的自選沙拉盒(160元/份)，可任選水耕生菜、波士頓奶油生菜、玉米筍、栗子及堅果果乾等共23種食材。