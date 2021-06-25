Palladium用愛把大家團結在一起 彩虹配色靴款力挺同志平權

延續#UniformOfThePeople品牌理念，來自法國的Palladium雖然因為疫情晚了一些，但還是不缺席的獻上了彩虹限定系列PAMPA HI靴款，藉由顯眼又繽紛的配色，力挺LGBTQI+族群在平權的道路上的忠於自我、努力不懈與勇敢不羈的精神。

彌平歧見，不應該只在特定時刻，所以Palladium以「因愛團結」為全新彩虹限定系列系列的設計理念，採用源於1947年的經典「Pampa Hi」鞋型為基礎，並利用12盎司重的純棉軍用帆布製成鞋面，結合經典五片式結構設計，在黑、白鞋身中導入象徵LGBTQI+族群的彩虹旗元素。包括了鞋帶、鞋舌、鞋側的PALLADIUM LOGO圓形皮標，皆使用六色彩虹配置。最顯眼的就是點綴的「LOVE UNITED」字樣標語，傳達Palladium希望在不遠的未來人們可以因愛團結，不再因為彼此的不同而分化。

Dr. Martens今年也推出1461 Pride彩虹限定鞋款5,680元。圖／Dr. Martens提供

同樣挺身而出的還有Dr. Martens今年也推出1461 Pride彩虹限定鞋款，在經典鞋款上裝飾彩虹旗刺繡、彩虹鞋帶與後跟標籤；鞋面上多色調縫線向同志驕傲運動致敬。品牌認為，即使今年再度因為疫緣故，無法舉辦盛大的同志驕傲遊行，但每個人都應以展現真實的自己為榮，所以打造這款限定鞋，更透露著品牌捍衛基本人權與人文關懷的決心。

Palladium彩虹限定系列PAMPA HI靴2,480元。圖／Palladium提供