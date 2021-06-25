快訊

媽打過疫苗女嬰喝母乳竟猝死 解剖疑有肺炎但採陰

中央開放殘劑施打 侯友宜：新北即日起開放233處候補登記

聽新聞
test
0:00 / 0:00

愛馬仕2022夏季男裝即將發表 6/26台灣時間晚上8點全球同步直播

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
愛馬仕（HERMÈS）將於台灣時間6月26日晚間8點，發表2022夏季系列的男裝。圖／愛馬仕提供
愛馬仕（HERMÈS）將於台灣時間6月26日晚間8點，發表2022夏季系列的男裝。圖／愛馬仕提供

愛馬仕（HERMÈS）將於台灣時間6月26日（六）晚間8點，發表2022夏季系列的男裝，以全球同步線上直播的方式進行，屆時可透過愛馬仕的官方網站進行觀賞。

緊接著米蘭的男裝發表之後，時序來到巴黎的時程，愛馬仕2022年度夏季男裝將在本周六進行發布，定於巴黎當地時間的6/26下午2點、意即台灣當地時間6/26晚間8點演出，可透過愛馬仕官方網站：https://www.hermes.com/us/en/，來探索、欣賞嶄新的夏季男裝系列。

█目前在愛馬仕官方網站與Youtube官方帳號，已先行釋出男裝秀的秀前預告短片：

https://www.youtube.com/watch?v=wqXR7f0fmTY

愛馬仕（HERMÈS）將於台灣時間6月26日晚間8點，發表2022夏季系列的男裝。圖／愛馬仕提供
愛馬仕（HERMÈS）將於台灣時間6月26日晚間8點，發表2022夏季系列的男裝。圖／愛馬仕提供

愛馬仕 巴黎 直播

延伸閱讀

周逸濱、魯忠翰／開台直播玩遊戲，實況主能享有著作權嗎？

獨／柯震東IG預告不開直播 將飛美國原因曝光

KKBOX推串流三大服務

宇宙天團BTS、車銀優玩LV拼圖預告男裝大秀 這畫面太帥不敢看

相關新聞

關島「小包機」搶先付訂200萬！ 雄獅：已近2千人報名

關島政府推出疫苗支援企劃AIR V&V（Vaccines & Vacation），宣布將開放外籍旅客可入境關島並接種疫苗...

浪裡白條 RICHARD MILLE推新款RM 60-01帆船風格時計

疫情自2020年影響全世界至今，動盪的人心與情勢，一如瞬息萬變的海浪，時而平靜、時而怒濤洶湧。即便在全世界經濟持續動盪的...

愛馬仕2022夏季男裝即將發表 6/26台灣時間晚上8點全球同步直播

愛馬仕（HERMÈS）將於台灣時間6月26日（六）晚間8點，發表2022夏季系列的男裝，以全球同步線上直播的方式進行，屆...

上百家餐廳上雲端！瓦城集團「每月首兩周滿額享8折」

瓦城泰統集團大規模增建上百家雲端廚房，因應疫情第三級警戒延長，即日起至8/14與foodpanda合作，推出每月首兩周消...

Stayreal攜手「嚕嚕米」打造最療癒聯名系列 傳遞溫馨幸福正能量

防疫在家的穿搭，除了睡衣、居家服之外，想要不一樣的風格，那麼Stayreal和芬蘭童話小說「嚕嚕米MOOMIN」攜手合作...

黃藍紅三色高彩大鐘 把WFH家居時間變可愛！

待在家的時間一定無聊嗎？除了追劇、下廚、居家辦公，是時候為家中添購一件看了心情大好的新行頭了！由兩位獨立設計師Phili...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。