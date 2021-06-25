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愛馬仕2022夏季男裝即將發表 6/26台灣時間晚上8點全球同步直播
愛馬仕（HERMÈS）將於台灣時間6月26日（六）晚間8點，發表2022夏季系列的男裝，以全球同步線上直播的方式進行，屆時可透過愛馬仕的官方網站進行觀賞。
緊接著米蘭的男裝發表之後，時序來到巴黎的時程，愛馬仕2022年度夏季男裝將在本周六進行發布，定於巴黎當地時間的6/26下午2點、意即台灣當地時間6/26晚間8點演出，可透過愛馬仕官方網站：https://www.hermes.com/us/en/，來探索、欣賞嶄新的夏季男裝系列。
█目前在愛馬仕官方網站與Youtube官方帳號，已先行釋出男裝秀的秀前預告短片：
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