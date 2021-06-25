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浪裡白條 RICHARD MILLE推新款RM 60-01帆船風格時計

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
RICHARD MILLE選擇與合作夥伴聖巴托帆船賽持續攜手，並發表全新RM 60-01 Les Voiles de St Barth自動上鍊飛返計時碼表。圖 / RICHARD MILLE提供（合成圖）。
RICHARD MILLE選擇與合作夥伴聖巴托帆船賽持續攜手，並發表全新RM 60-01 Les Voiles de St Barth自動上鍊飛返計時碼表。圖 / RICHARD MILLE提供（合成圖）。

疫情自2020年影響全世界至今，動盪的人心與情勢，一如瞬息萬變的海浪，時而平靜、時而怒濤洶湧。即便在全世界經濟持續動盪的艱困時刻，瑞士頂級鐘表品牌RICHARD MILLE依然選擇與合作夥伴「聖巴托帆船賽（Les Voiles De St Barth Richard Mille）」持續攜手，並發表全新RM 60-01 Les Voiles de St Barth自動上鍊飛返計時碼表，展現迎向險峻時刻的堅毅決心。

由於新的登島和離島的隔離要求，再加上各國基於安全考量的旅行限制，迫使2021年賽事無法正常運行。但RICHARD MILLE仍決定將一只RM 60-01的銷售所得全部捐贈、以資助聖巴托島的當地發展，品牌並持續與當地政府協商，希冀將該筆款項用於當地衛生基礎建設或環保計畫。

2010年，RICHARD MILLE首度與聖巴托帆船賽並推出RM 028 Les Voiles de St Barth腕表，限量100只；2015、2017則各有限量50只的60-01 Regatta飛返自動上鍊計時碼表相繼接力；來到2021，全新的RM 60-01 Les Voiles de St Barth自動上鍊飛返計時碼表，從功能、風格上，再次站上了浪尖、一往無前。

全新的RM 60-01腕表完全符合參賽選手或重度帆船玩家的需求，其機芯動力由RMAC2自動上鏈機芯帶來運作動能。少去暫停、歸零此一步驟可連續進行計時機制的「飛返計時碼表」，無疑是帆船賽事的最佳選擇，表款並具備位於12點鐘方向的超大日期視窗與月份顯示，即便回到陸地，這仍是一只運動風格洋溢、並可每日配戴的實用之選。

最特別之處，還在於特別設計的UTC世界時間指針。無需複雜計算，先將協調世界時間（UTC）指針指向太陽位置，再將品牌首度採用的Carbon TPT®碳纖維旋轉表圈調整到使UTC指針在表圈上可指示當地時間，此時羅盤上的方位刻度便將符合地球表面的東南西北實際方位。簡單、直觀、便利操作，全球限量80只、售價未定。

帆船賽事多變的海相，考驗心志與技術，一只飛返計時碼表，正協助其配戴者精密計算、運籌帷幄。圖 / RICHARD MILLE提供。
帆船賽事多變的海相，考驗心志與技術，一只飛返計時碼表，正協助其配戴者精密計算、運籌帷幄。圖 / RICHARD MILLE提供。
全新的RM 60-01腕表符合參賽選手或重度帆船玩家的需求，其機芯動力並由RMAC2自動上鏈機芯帶來運作動能。圖 / RICHARD MILLE提供。
全新的RM 60-01腕表符合參賽選手或重度帆船玩家的需求，其機芯動力並由RMAC2自動上鏈機芯帶來運作動能。圖 / RICHARD MILLE提供。
兩個不同按鈕分別有UTC、FlyBack字樣，代表世界UTC時間與飛返計時碼表功能。圖 / RICHARD MILLE提供（合成圖）。
兩個不同按鈕分別有UTC、FlyBack字樣，代表世界UTC時間與飛返計時碼表功能。圖 / RICHARD MILLE提供（合成圖）。
由於新的登島和離島的隔離要求，加上旅行限制，雖然2021年賽事無法正常運行，但RICHARD MILLE仍決定將一只RM 60-01的銷售所得全部捐贈、以資助聖巴托島當地發展。圖 / RICHARD MILLE提供。
由於新的登島和離島的隔離要求，加上旅行限制，雖然2021年賽事無法正常運行，但RICHARD MILLE仍決定將一只RM 60-01的銷售所得全部捐贈、以資助聖巴托島當地發展。圖 / RICHARD MILLE提供。

品牌 腕表 疫情

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