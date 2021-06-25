上百家餐廳上雲端！瓦城集團「每月首兩周滿額享8折」

瓦城泰統集團大規模增建上百家雲端廚房，因應疫情第三級警戒延長，即日起至8/14與foodpanda合作，推出每月首兩周消費單筆滿300元即享8折的優惠；7/12前選擇「wa10」預約餐點、到店自取服務，也享滿額85折優惠，此外，另加碼推出四品牌超值套餐，999元即可享4~5道經典菜色，「大心」主餐加飲料189元。

單店即可提供多品牌、跨菜系的料理，瓦城泰統集團將旗下6大品牌，涵蓋泰系、中系、南洋料理與泰式麵食，同時複製到不同菜系廚房，成功發展全台最大雲端廚房，目前每家分店根據自身廚房量能，可跨品牌提供最多5個以上品牌餐點與餐型。

集團表示，建置的全新生產流程，經過上百次測試，找出最有效率的內外場工作站分工模式、包裝動線等。另為避免餐點品質受運送過程影響，也重新調整烹飪手法，與反覆測試外帶外送餐盒包材。除增建品牌雲端店，「安心餐廳」服務機制也根據外帶外送需求再進化，目前陸續於全台23家獨立街邊店導入包含專屬取餐窗台、自動取餐叫號機與店門口QR Code點餐掃碼等裝置，加強取餐效率。