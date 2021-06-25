Stayreal攜手「嚕嚕米」打造最療癒聯名系列 傳遞溫馨幸福正能量

防疫在家的穿搭，除了睡衣、居家服之外，想要不一樣的風格，那麼Stayreal和芬蘭童話小說「嚕嚕米MOOMIN」攜手合作的療癒單品就不容錯過。潮流款則有:CHOCOOLATE和戶外品牌Gramicci跨界，提供有型的拼接襯衫、機能背心，讓消費者在家也能緊跟流行。

身形圓潤，有著大大鼻子的MOOMIN，外型溫和讓人看了就備感「療癒」，正適合此刻因疫情而跌宕起伏的心情。流行品牌Stayreal便推出聯名系列，把MOOMIN家族成員圖案，都運用在T恤、條紋上衣和襯衫與配件上。包括了MOOMIN小畫家拎著畫筆畫上自畫像與小蘋果、歌妮手拿小紅傘，獨自在雨中漫步的模樣等。連女孩最愛的拼接長裙以及電繡T恤都能見到逗趣的MOOMIN圖騰，並展現多層次造型。這次合作還推出睡衣褲組，透過寬鬆舒適的剪裁加上繽紛的連續人物圖案，讓消費者連睡夢中都能感受到療癒力量。

:CHOCOOLATE與Gramicci聯名系列變形蟲襯衫4,599元。圖／I.T提供

如果不喜歡可愛萌系的設計，香港潮牌:CHOCOOLATE與戶外品牌Gramicci的聯名，則呈現了街頭味十足的戶外造型。雙品牌首度合作，設計師特意選取Gramicci熱門的變形蟲印花來延伸，推出BANDANA印花襯衫和BANDANA印花雙面漁夫帽。系列中的短褲則選取了Gramicci的招牌G-SHORTS褲款，配上聯名主色調軍綠及紫色。其中最受到矚目的就是機能馬甲背心，使用採用CORDURA®彈道尼龍布料製成，具備輕量、防水速乾且耐磨特色。

Stayreal x MOOMIN聯名居家睡衣組1,880元。圖／Stayreal提供

Stayreal x MOOMIN聯名漁夫帽1,280元。圖／Stayreal提供

Stayreal x MOOMIN聯名T恤1,480元。圖／Stayreal提供

:CHOCOOLATE與Gramicci聯名系列機能馬甲背心3,359元。圖／I.T提供