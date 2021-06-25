黃藍紅三色高彩大鐘 把WFH家居時間變可愛！

待在家的時間一定無聊嗎？除了追劇、下廚、居家辦公，是時候為家中添購一件看了心情大好的新行頭了！由兩位獨立設計師Philippe Lebru與Alain Silberstein一同打造的「KB2」直立式大鐘，有著高彩的黃、藍、紅三原色，加上討喜的成色、簡約的造型，把時間跟居家時光變得可愛而新奇。

兩位法國設計師各有特色，Philippe Lebru是UTINAM Besanço時鐘與手表工坊的創辦人與創意總監，而Alain Silberstein則是成名30年之久的獨立設計師，過去也曾擁有同名設計師品牌，並以象徵包浩斯美學的紅、藍、黃三色為經典設計，近年陸續和MB&F、 Louis Erard等品牌持續推出聯名時計。

這回兩造一同打造了一件名為KB 2的高彩三原色大鐘。這枚大鐘的透明面盤，讓人一目了然背後機芯的齒輪與機械結構。外圈的分鐘刻度顯示為藍色，並以一根超大等同面盤直徑的黃色指針指示當下分鐘，另一枚三角形箭頭指針則顯示小時，其指針形式正出自於Alain Silberstein之手，散見於他過往的手表設計。同時部分平衡重量的元件，也刻意設計成光滑的藍色長型圓柱，以及紅色的三角錐狀，呼應德國包浩斯美學簡約的形體之美。