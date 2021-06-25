台隆手創館全台8門市 明天開賣居家快篩劑，還有加價購

居家快篩劑陸續在全台通路開賣，日本雜貨通路「台隆手創館」也宣布，從明天起（6月26日）於全台8間門市，開賣「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組」，一盒5入售價1,800元，另同步許多防疫產品，包括防護衣、洗手液等。

台隆手創館開賣居家快篩劑的門市，包括復興SOGO店、京站店、美麗華店、板橋大遠百店、台中新光店、廣三SOGO店、台中大遠百店、漢神巨蛋店，北中南均有，主要販售羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組，採鼻咽快篩方式，測試時間15分鐘，準確度（陽性一致率）91.1%。

凡是購買居家快篩，可以加購價99元購買「銀彈900抗菌防護噴劑」，由台大專利研發，利用奈米銀抗菌形成隱形手套，對人體與環境無害。