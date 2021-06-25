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台隆手創館全台8門市 明天開賣居家快篩劑，還有加價購

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
台隆手創館販售日本獅王趣淨快樂洗手組／原價487元、特價199元。圖／台隆手創館提供
台隆手創館販售日本獅王趣淨快樂洗手組／原價487元、特價199元。圖／台隆手創館提供

居家快篩劑陸續在全台通路開賣，日本雜貨通路「台隆手創館」也宣布，從明天起（6月26日）於全台8間門市，開賣「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組」，一盒5入售價1,800元，另同步許多防疫產品，包括防護衣、洗手液等。

台隆手創館開賣居家快篩劑的門市，包括復興SOGO店、京站店、美麗華店、板橋大遠百店、台中新光店、廣三SOGO店、台中大遠百店、漢神巨蛋店，北中南均有，主要販售羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組，採鼻咽快篩方式，測試時間15分鐘，準確度（陽性一致率）91.1%。

凡是購買居家快篩，可以加購價99元購買「銀彈900抗菌防護噴劑」，由台大專利研發，利用奈米銀抗菌形成隱形手套，對人體與環境無害。

另台隆也推薦多款防疫商品，如果有外出需求，美德飛行防護衣提供上半身全罩式防護，對於搭飛機，或公共環境的污染，可拒絕飛沫傳染、接觸感染等。還有日本獅王趣淨洗手慕斯，添加IPMP抗菌成分，能有效洗淨髒污細菌。

台隆手創館開賣羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組，一盒5入售價1,800元；可以99元加購銀彈900抗菌防護噴劑。圖／台隆手創館提供
台隆手創館開賣羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組，一盒5入售價1,800元；可以99元加購銀彈900抗菌防護噴劑。圖／台隆手創館提供
台隆手創館開賣羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組，一盒5入售價1,800元。圖／台隆手創館提供
台隆手創館開賣羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組，一盒5入售價1,800元。圖／台隆手創館提供
台隆手創館販售美德飛行防護衣／1,280元。圖／台隆手創館提供
台隆手創館販售美德飛行防護衣／1,280元。圖／台隆手創館提供

快篩 日本 SOGO

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