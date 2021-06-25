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玫瑰香氛好療癒！迪奧最美玫瑰潔顏 打造奢華清潔儀式感

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
每天的清潔步驟，都要增添儀式感。圖／迪奧提供
每天的清潔步驟，都要增添儀式感。圖／迪奧提供

疫情之下，所有日常生活中的事情，都得要多了分儀式感，更要好好愛自己。迪奧DIOR推出全新迪奧精萃再生玫瑰潔顏系列，都散發迷人玫瑰療癒香氣，徹底清潔的同時，還有香氣繚繞，讓每天必備的清潔步驟，都充滿愛自己的奢華儀式感。

迪奧精萃再生玫瑰潔顏系列中，都加入岡維拉玫瑰22種微營養素的修護能量，清潔同時保養修護，第一步驟使用迪奧精萃再生玫瑰卸妝霜，含有玫瑰凝蠟、精華油成分，溫和清潔，可以包覆溶解油脂髒污，碰到水後又能乳化，讓彩妝能被卸除。

清潔肌膚則可用迪奧精萃再生玫瑰潔膚皂，加入甘油、玫瑰精華油，含有25%護膚成分，並有獨特晶亮的微膠皂體，可搭配迪奧精萃再生花蜜潔顏刷，刷出泡泡後，厚塗全臉，清潔肌膚。

另款迪奧精萃再生玫瑰潔顏乳，則有89%天然來源成分，含有玫瑰凝膠，轉化出豐盈泡沫，溫和洗淨油脂、髒污與殘妝；定期可搭配迪奧精萃再生玫瑰去角質霜，獨特玫瑰蜜糖微粒，能轉化成玫瑰精萃面，溫和去除老廢角質，緊緻毛孔。全系列預計7月上市。

迪奧精萃再生玫瑰去角質霜／150ml／3,800元。圖／迪奧提供
迪奧精萃再生玫瑰去角質霜／150ml／3,800元。圖／迪奧提供
迪奧精萃再生玫瑰卸妝霜／150ml／3,350元。圖／迪奧提供
迪奧精萃再生玫瑰卸妝霜／150ml／3,350元。圖／迪奧提供
迪奧精萃再生玫瑰潔膚皂／110g／3,000元。圖／迪奧提供
迪奧精萃再生玫瑰潔膚皂／110g／3,000元。圖／迪奧提供
迪奧精萃再生玫瑰潔顏系列。圖／迪奧提供
迪奧精萃再生玫瑰潔顏系列。圖／迪奧提供
迪奧精萃再生玫瑰潔顏乳／120g／3,000元。圖／迪奧提供
迪奧精萃再生玫瑰潔顏乳／120g／3,000元。圖／迪奧提供

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