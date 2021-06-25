玫瑰香氛好療癒！迪奧最美玫瑰潔顏 打造奢華清潔儀式感

疫情之下，所有日常生活中的事情，都得要多了分儀式感，更要好好愛自己。迪奧DIOR推出全新迪奧精萃再生玫瑰潔顏系列，都散發迷人玫瑰療癒香氣，徹底清潔的同時，還有香氣繚繞，讓每天必備的清潔步驟，都充滿愛自己的奢華儀式感。

迪奧精萃再生玫瑰潔顏系列中，都加入岡維拉玫瑰22種微營養素的修護能量，清潔同時保養修護，第一步驟使用迪奧精萃再生玫瑰卸妝霜，含有玫瑰凝蠟、精華油成分，溫和清潔，可以包覆溶解油脂髒污，碰到水後又能乳化，讓彩妝能被卸除。

清潔肌膚則可用迪奧精萃再生玫瑰潔膚皂，加入甘油、玫瑰精華油，含有25%護膚成分，並有獨特晶亮的微膠皂體，可搭配迪奧精萃再生花蜜潔顏刷，刷出泡泡後，厚塗全臉，清潔肌膚。