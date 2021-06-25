迎接防疫期暑假！遠傳friDay購物「孩童放電神器」熱銷

三級警戒延長至7月12日，孩子們停課不停學，家長居家工作的同時還要緊盯孩子功課與作息，接下來還得煩惱暑假到來，遠傳friDay購物為家長們推薦各項孩童暑假放電神器，自5月中旬起，遠傳friDay購物站上整體育樂商品買氣飆5倍，可隨孩童創意變化的樂高積木、寓教於樂的益智桌遊、任天堂遊戲機等可親子同樂的商品，銷量都較去年同期大幅成長。此外，「偽戶外」休閒型商品也大受歡迎，充氣式游泳池、輕露營裝備、足球框、籃球框等易組裝的商品搜尋熱度較去年增加80倍。看好暑假宅娛樂商機，遠傳friDay購物推出多重優惠，適逢7周年生日慶，6月30前下單還可參加天天抽77,777遠傳幣或購物滿額抽等多重好康。

根據普華永道今年6月全球消費者洞察脈搏調查指出，後疫情時代除了日用雜貨（37%）、快速食品（32%）外，有30%消費者預期將增加家庭娛樂類型的花費。遠傳friDay購物自5月中旬宣布停課不停學後，育樂商品買氣狂飆，推測家長與學童均長時間待在家，需要更多元的宅娛樂項目，取代以往戶外出遊活動。

隨著暑假即將到來，遠傳friDay購物推薦三大類型孩童放電神器，其中「創意類」包括可重複使用與隨處貼的白板貼、可調式兒童畫版、樂高積木、繪畫筆等，家長可陪孩童共同創作，造型貼紙、百變紙膠帶等也可提升創作豐富度，像是3M Post-it利貼狠黏多用途白板貼優惠下殺8折，最高可省近千元；「手作類」包括可愛羊毛氈、培樂多創意黏土、美食繪畫筆等，協助孩童協調手腦並作能力，其中美食繪畫筆活動特價199元；讓小朋友消耗過剩精力的「放電類」推薦任天堂Switch健身環、Just Dance舞力全開等運動型電玩遊戲，跳繩、呼拉圈等輕量運動商品也是近期站上熱門商品，任天堂Switch健身環大冒險活動優惠下殺65折，最高可省1,700元。