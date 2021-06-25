王可元示範WFH穿搭！教你宅在家也能拍出時尚大片感
三級警戒持續延長到7月中旬，雖然疫情有降溫趨勢，但要到能安心出門，可能還需要大家一起努力。因此，WFH（Work From Home）勢必是未來常態，然而即使是居家工作，生活儀式感不能少；王可元就替男性消費者示範了，即使待在家中也能穿出帥氣又可愛的造型，甚至拍出時尚大片感。
在家工作、生活，若是沒有明確的劃分出不同場域，很容易失去時間感，因此讓每日在家，都如同出門上班一樣，好好的打扮自己，帶點儀式性，也會改變心情。男星王可元就在自己的instagram帳號，分享了多篇不同的宅在家穿搭。他就自招WFH期間，除了有運動之外都穿著睡衣在家處理事情，而且總是會不小心事情處理到一半就爬回床上睡著。因此決定在家的日子也找一天把衣服頭髮都整理好，好好打理自己；OnitsukaTiger一系列的新品，就被王可元納入私服穿搭的青搭中。
他就示範了上身以拼接色塊圓領衫，搭配70年代的復古鞋款，還表示因為鞋底用輕量海綿結合橡膠，走起來很舒服，穿一整天也不累。王可元還提到寫東西的時候喜歡拿著電腦跑來跑去，會選擇是舒服寬鬆的OnitsukaTiger連帽上衣，腳踩DENTIGRESTRAP涼鞋，好走之外還有增高的效果，短褲加厚底鞋在視覺上可以讓腿的比例更好。並笑說：「如果靈感枯竭的時候就躲進帽T裡睡一下，頭髮弄亂了也不用擔心」。一連多篇的圖片分享，除了讓人一窺王可元的居家品味之外，還頗有時尚大片感。
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