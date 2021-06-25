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王可元示範WFH穿搭！教你宅在家也能拍出時尚大片感

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
男星王可元在自己的instagram帳號，分享了多篇不同的宅在家穿搭。圖／Onitsuka Tiger提供
男星王可元在自己的instagram帳號，分享了多篇不同的宅在家穿搭。圖／Onitsuka Tiger提供

三級警戒持續延長到7月中旬，雖然疫情有降溫趨勢，但要到能安心出門，可能還需要大家一起努力。因此，WFH（Work From Home）勢必是未來常態，然而即使是居家工作，生活儀式感不能少；王可元就替男性消費者示範了，即使待在家中也能穿出帥氣又可愛的造型，甚至拍出時尚大片感。

王可元以Onitsuka Tiger新品，當作宅在家的穿搭選項。圖／Onitsuka Tiger提供
王可元以Onitsuka Tiger新品，當作宅在家的穿搭選項。圖／Onitsuka Tiger提供

在家工作、生活，若是沒有明確的劃分出不同場域，很容易失去時間感，因此讓每日在家，都如同出門上班一樣，好好的打扮自己，帶點儀式性，也會改變心情。男星王可元就在自己的instagram帳號，分享了多篇不同的宅在家穿搭。他就自招WFH期間，除了有運動之外都穿著睡衣在家處理事情，而且總是會不小心事情處理到一半就爬回床上睡著。因此決定在家的日子也找一天把衣服頭髮都整理好，好好打理自己；OnitsukaTiger一系列的新品，就被王可元納入私服穿搭的青搭中。

王可元以Onitsuka Tiger新品，當作宅在家的穿搭選項。圖／Onitsuka Tiger提供
王可元以Onitsuka Tiger新品，當作宅在家的穿搭選項。圖／Onitsuka Tiger提供

他就示範了上身以拼接色塊圓領衫，搭配70年代的復古鞋款，還表示因為鞋底用輕量海綿結合橡膠，走起來很舒服，穿一整天也不累。王可元還提到寫東西的時候喜歡拿著電腦跑來跑去，會選擇是舒服寬鬆的OnitsukaTiger連帽上衣，腳踩DENTIGRESTRAP涼鞋，好走之外還有增高的效果，短褲加厚底鞋在視覺上可以讓腿的比例更好。並笑說：「如果靈感枯竭的時候就躲進帽T裡睡一下，頭髮弄亂了也不用擔心」。一連多篇的圖片分享，除了讓人一窺王可元的居家品味之外，還頗有時尚大片感。

王可元以Onitsuka Tiger新品，當作宅在家的穿搭選項。圖／Onitsuka Tiger提供
王可元以Onitsuka Tiger新品，當作宅在家的穿搭選項。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger棒球帽1,680元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger棒球帽1,680元。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger DENTIGRE STRAP厚底涼鞋5,380元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger DENTIGRE STRAP厚底涼鞋5,380元。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger短袖T恤1,680元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger短袖T恤1,680元。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger長褲6,880元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger長褲6,880元。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger連帽長袖上衣4,280元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger連帽長袖上衣4,280元。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger DENTIGRE STRAP厚底涼鞋5,380元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger DENTIGRE STRAP厚底涼鞋5,380元。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger男版短褲3,980元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger男版短褲3,980元。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger男版短袖上衣3,980元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger男版短袖上衣3,980元。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger後背包5,880元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger後背包5,880元。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger ACROMOUNT鞋5,880元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger ACROMOUNT鞋5,880元。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger男版短褲2,980元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger男版短褲2,980元。圖／Onitsuka Tiger提供

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