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日系啤酒大戰！SUNTORY、ORION、KIRIN限量口味搶商機

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
推薦搭配起司盤、海鮮、沙拉等輕食的「三得利頂級愛爾啤酒 The PREMIUM MALT’S Ale」，更能品嚐到清爽口感及馥郁果香。圖 / 台灣三得利提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
推薦搭配起司盤、海鮮、沙拉等輕食的「三得利頂級愛爾啤酒 The PREMIUM MALT’S Ale」，更能品嚐到清爽口感及馥郁果香。圖 / 台灣三得利提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

夏季向來都是啤酒旺季，加上居家防疫也提升餐飲需求。多個日系啤酒品牌包含三得利頂級啤酒The PREMIUM MALT’S推出頂級「黑」啤酒、頂級「愛爾」啤酒兩種新口味期間限定，沖繩Orion奧利恩的手工精釀75啤酒、75 IPA啤酒則為日本海外首發台灣，台灣麒麟旗下的Bar BEER則舉辦「有Bar揪好玩」好禮雙重送，搶攻搶攻夏日啤酒商機。

以實現「世界最頂級的天然水生啤酒」為目標的「三得利頂級啤酒The PREMIUM MALT’S」，已三年連得「世界食品評鑑組織Monde Selection啤酒部門」最高金賞。今年除經典款頂級啤酒The PREMIUM MALT’S在包裝、口感雙重升級，頂級「黑」啤酒嚴選頂級黑麥芽因而誕生出濃郁口感和鮮明香氣，加上黑金雙色瓶身，將日系美感一次上手，頂級「愛爾」啤酒則披上清爽的藍色瓶身，清爽果香並帶有豐富尾韻，6月中旬已於全家便利商店搶先販售、6月底則陸續在指定超市及量販店上市，兩款皆為限量販售。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

來自日本的沖繩Orion奧利恩繼日前藍色瓶身、限量的南方之星生啤酒，再推出閃耀華麗金屬光澤的手工精釀75啤酒與75 IPA啤酒，兩款皆為日本市場以外台灣首見。75 IPA啤酒屬印度淡愛爾式啤酒，添加沖繩出產的香檬與五種特選啤酒花，帶有果香與濃厚的啤酒花韻味；75啤酒則為皮爾森式啤酒，精選Red-X麥芽因而呈現偏紅色如夕陽般的酒色，漸層色瓶身也如傍晚的海灘，呈現柔和橘色日照與清涼藍色，一瓶在手、魔幻上手。

台灣麒麟（KIRIN）旗下的BAR BEER則推出有「Bar揪好玩」活動，於全台通路購買瓶罐印有QR code之Bar BEER全品項任一商品，掃描QR code後於網站登錄紅色拉環或瓶蓋內序號，即有機會抽「Bar式玩樂組合」，包含「太秋了Bar吊床」、「不怕潮Bar毛巾衣」、「太亮了Bar燈帽」和「太潮了Bar防水袋」...等，總獎項超過46,000款，第二重「加碼酷東西」再抽包含台東熱氣球雙人體驗、苗栗黃金梯田免裝備風格露營，以及北海岸象鼻岩SUP立槳雙人體驗行程的KKday海陸空體驗行程。微醺、消暑氣？BAR Beer說，我最Bar氣！

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※飲酒過量，害人害己。

沖繩ORION啤酒除了經典生啤酒The Draft、南方之星生啤酒，再推出75 IPA啤酒與75啤酒，為舌尖味蕾帶來全方位南國氣息。圖 / ORION提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
沖繩ORION啤酒除了經典生啤酒The Draft、南方之星生啤酒，再推出75 IPA啤酒與75啤酒，為舌尖味蕾帶來全方位南國氣息。圖 / ORION提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
「三得利頂級啤酒The PREMIUM MALT’S」於2021年夏日，將瓶身、風味一次升級，實現完美細緻尾韻。圖 / 台灣三得利提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
「三得利頂級啤酒The PREMIUM MALT’S」於2021年夏日，將瓶身、風味一次升級，實現完美細緻尾韻。圖 / 台灣三得利提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
KIRIN推出期間限定活動「有Bar揪好玩！」，凡購買Bar_BEER全品項任一商品，皆就有機會參加抽獎。圖 / KIRIN提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
KIRIN推出期間限定活動「有Bar揪好玩！」，凡購買Bar_BEER全品項任一商品，皆就有機會參加抽獎。圖 / KIRIN提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
三得利頂級啤酒 The PREMIUM MALT’S ，將於Jason’s、city’super、寶雅、家樂福、愛買販售，建議售價49元。圖 / 台灣三得利提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
三得利頂級<黑>啤酒 The PREMIUM MALT’S ，將於Jason’s、city’super、寶雅、家樂福、愛買販售，建議售價49元。圖 / 台灣三得利提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
沖繩Orion奧利恩 75啤酒，7-11 2021夏季啤酒節獨家販售，99元。圖 / ORION提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
沖繩Orion奧利恩 75啤酒，7-11 2021夏季啤酒節獨家販售，99元。圖 / ORION提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

日本 沖繩 酒駕

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