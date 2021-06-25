無痛升級！1步驟啟用Apple Music「空間音訊」功能

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
Apple Music訂閱者現在已經可以無痛升級支援杜比全景聲的「空間音訊」和「保真壓縮音訊」功能。圖／蘋果提供
Apple Music訂閱者現在已經可以無痛升級支援杜比全景聲的「空間音訊」和「保真壓縮音訊」功能。圖／蘋果提供

Apple Music空間音訊功能於6月初正式開通，已經訂閱Apple Music的使用者無需額外付費，就能以搭載杜比全景聲的空間音訊來聆聽特定歌曲，享受彷彿親臨現場的全新音樂體驗。使用者可以搭配使用任何耳機，或是使用iPhone、iPad或特定機型Mac上的內建揚聲器，甚至以Apple TV 4K搭配HomePod來體驗。

想要在iPhone或iPad上聆聽杜比全景聲，記得先更新到iOS/iPadOS 14.6，然後前往「設定」，點一下「音樂」，在「音訊」底下點一下「杜比全景聲」，即可選擇「自動」、「永遠開啟」，或是關閉此功能。如果選擇「自動」，當使用AirPods、AirPods Pro或AirPods Max、特定款式的Beats耳機、iPhone XR或後續機型（iPhone SE除外）、以及部分款式iPad的內建揚聲器，支援歌曲就會自動以杜比全景聲播放。

目前已經有成千上萬首曲目支援播放擁有杜比全景聲的空間音訊功能，而魚丁糸將於6月26日正式上架的全新單曲「終點起點」，除了同步在Apple Music全球串流推出之外，也會是第一首支援空間音訊的華語歌曲。魚丁糸表示，為了能給樂迷帶來更身歷其境的體驗，樂團也大膽嘗試，首度將歌曲製作成支持杜比全景聲（Dolby Atmos）的空間音訊版本。屆時歌曲播放頁面也將以「Dolby Atmos」徽章標示，透過從四面八方而來的多維度聲音與清晰度，感受新歌的非凡細節。

Apple Music上也推出一系列空間音訊歌單，讓使用者立刻感受聲音在四面八方流動的全新體驗。圖／摘自Apple Music
Apple Music上也推出一系列空間音訊歌單，讓使用者立刻感受聲音在四面八方流動的全新體驗。圖／摘自Apple Music
魚丁糸即將發行的全新單曲「終點起點」，除了同步在Apple Music全球串流推出之外，也會是第一首支援空間音訊的華語歌曲。圖／環球音樂提供
魚丁糸即將發行的全新單曲「終點起點」，除了同步在Apple Music全球串流推出之外，也會是第一首支援空間音訊的華語歌曲。圖／環球音樂提供

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