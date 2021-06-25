無痛升級！1步驟啟用Apple Music「空間音訊」功能

Apple Music空間音訊功能於6月初正式開通，已經訂閱Apple Music的使用者無需額外付費，就能以搭載杜比全景聲的空間音訊來聆聽特定歌曲，享受彷彿親臨現場的全新音樂體驗。使用者可以搭配使用任何耳機，或是使用iPhone、iPad或特定機型Mac上的內建揚聲器，甚至以Apple TV 4K搭配HomePod來體驗。

想要在iPhone或iPad上聆聽杜比全景聲，記得先更新到iOS/iPadOS 14.6，然後前往「設定」，點一下「音樂」，在「音訊」底下點一下「杜比全景聲」，即可選擇「自動」、「永遠開啟」，或是關閉此功能。如果選擇「自動」，當使用AirPods、AirPods Pro或AirPods Max、特定款式的Beats耳機、iPhone XR或後續機型（iPhone SE除外）、以及部分款式iPad的內建揚聲器，支援歌曲就會自動以杜比全景聲播放。