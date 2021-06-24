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追劇追不夠？KAKAO WEBTOON超夯韓國網漫一次蒐羅

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
浪漫愛情喜劇《金秘書為何那樣》也是由網漫改編。圖／KAKAO WEBTOON提供
浪漫愛情喜劇《金秘書為何那樣》也是由網漫改編。圖／KAKAO WEBTOON提供

韓劇近年吹起全球大勢風潮，而許多爆紅夯劇其實都是從網漫改編而來，不管是對韓劇沒興趣但喜歡看漫畫，還是追劇追完不過癮，還想要看看原著，現在都可以從全新登台的網漫平台「KAKAO WEBTOON」下載來看。首波上線即推出超過50部款熱門影劇原著為主打，包括《如蝶翩翩》、《勝利號》、《驅魔麵館》、《梨泰院Class》等知名作品，在台灣皆可透過正版官方平台立即閱讀。

根據文策院最新調查報告指出，台灣民眾線上閱讀漫畫的比例已高達53.5%，疫情之下，透過數位管道選購文化內容相關產品，也成為新的消費趨勢。Kakao Entertainment Taiwan執行長吳明修表示，首波希望先用台灣用戶共鳴度較高的影劇原著為主打，並將陸續推廣更多類型的優質作品，包括少年向、宮廷類、轉生、浪漫愛情等類型，用戶皆可在平台上滿足各自喜好。

新戶註冊KAKAO WEBTOON就送1,000金幣，每天簽到看漫畫還可以再得金幣獎勵，另外還有免費閱讀券、預約搶先看、新作快閃抽獎等任務活動，還有不定期儲值金幣的優惠。

Kakao Entertainment全球執行長Jinsoo Lee（李縝洙）表示：「過去幾年，Kakao Entertainment投入1.5兆韓元（約台幣4,000億)，匯集超過 8,500 個原創IP，將KAKAO WEBTOON打造成最大的原創IP收藏庫，未來將陸續上線英文、西班牙文、法文和德文版本，成為全球性的娛樂內容平台，讓優質作品跨越語言的隔閡被世界看見。」Kakao Entertainment也宣布，未來3年，將陸續改編65部原創IP為影視作品。

KAKAO WEBTOON在台灣正式開放下載，超夯網漫一次蒐羅。記者黃筱晴／攝影
KAKAO WEBTOON在台灣正式開放下載，超夯網漫一次蒐羅。記者黃筱晴／攝影
戲劇甫完結、網友都說「哭爆」的《如蝶翩翩》網漫原著已在KAKAO WEBTOON上線。圖／KAKAO WEBTOON提供
戲劇甫完結、網友都說「哭爆」的《如蝶翩翩》網漫原著已在KAKAO WEBTOON上線。圖／KAKAO WEBTOON提供
去年上映討論度極高的《梨泰院Class》，也是KAKAO WEBTOON首波主打作品。圖／KAKAO WEBTOON提供
去年上映討論度極高的《梨泰院Class》，也是KAKAO WEBTOON首波主打作品。圖／KAKAO WEBTOON提供
新戶註冊KAKAO WEBTOON就送1,000金幣，每天簽到看漫畫還可以再得金幣獎勵。圖／KAKAO WEBTOON提供
新戶註冊KAKAO WEBTOON就送1,000金幣，每天簽到看漫畫還可以再得金幣獎勵。圖／KAKAO WEBTOON提供

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