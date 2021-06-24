快訊

1家5口確診！基隆燒烤店老闆足跡具傳染風險 父母是市場攤商

聽新聞
test
0:00 / 0:00

酒齡80年！世界最高年份威士忌 高登麥克菲爾9月推出

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
高登麥克菲爾Prestige總監暨創辦人家族第四代成員Stephen Rankin（右），與享譽全球的建築師暨設計師阿賈耶爵士。圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
高登麥克菲爾Prestige總監暨創辦人家族第四代成員Stephen Rankin（右），與享譽全球的建築師暨設計師阿賈耶爵士。圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高登麥克菲爾（Gordon & MacPhail）即將於今年9月與享譽全球的建築師暨設計師阿賈耶爵士（Sir David Adjaye OBE），聯手推出全世界最古老的單一麥芽蘇格蘭威士忌——格蘭利威酒廠（Glenlivet Distillery）80年單一麥芽蘇格蘭威士忌。

1940年2月3日，在北蘇格蘭的靜僻小鎮，被譽為「單一麥芽威士忌之父」的喬治厄克特（George Urquhart）和他的父親約翰（John），將格蘭利威酒廠的烈酒，放入高登麥克菲爾特製的木桶中。這340號橡木桶的熟成期預計為80年，成為史上熟成時間最長的蘇格蘭威士忌。

2020年2月5日，高登麥克菲爾憑著累積超過125年的獨特技術與經驗，決定將桶中的珍貴威士忌裝瓶，總共裝瓶250 瓶。

為讚揚約翰和喬治的高膽遠矚，高登麥克菲爾與阿賈耶爵士合作，設計出獨一無二的酒瓶造型與外裝木盒，存放此款珍貴的威士忌。

高登麥克菲爾Prestige 總監暨創辦人家族第四代成員Stephen Rankin表示：「這款最古老的單一麥芽蘇格蘭威士忌，酒精濃度 44.9%，充滿著活力的風味，完美見證了我們家族世代傳承的釀酒知識。」

阿賈耶爵士設計令人驚嘆的酒瓶造型與外裝木盒，即將於 2021年9月亮相，其中第1瓶（1號），將於同年10月初由蘇富比拍賣。為了延續傳承的主題，扣除成本後的拍賣收益將捐贈給獲獎肯定，致力於復育喀里多尼亞森林 （Caledonian Forest）的蘇格蘭慈善機構「Trees for Life」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

格蘭利威酒廠的烈酒，在高登麥克菲爾特製的木桶中，經歷了80年的熟陳。圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭利威酒廠的烈酒，在高登麥克菲爾特製的木桶中，經歷了80年的熟陳。圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
高登麥克菲爾Prestige總監暨創辦人家族第四代成員Stephen Rankin表示：「這款最古老的單一麥芽蘇格蘭威士忌，酒精濃度 44.9%，充滿著活力的風味，完美見證了我們家族世代傳承的釀酒知識。」圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
高登麥克菲爾Prestige總監暨創辦人家族第四代成員Stephen Rankin表示：「這款最古老的單一麥芽蘇格蘭威士忌，酒精濃度 44.9%，充滿著活力的風味，完美見證了我們家族世代傳承的釀酒知識。」圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

蘇格蘭 蘇富比

延伸閱讀

就要這咖！金賓威士忌與「頑童MJ116」聯名Mini Bar

皇家禮炮23年 唯一以台灣限定威士忌稱霸ISC雙金殿堂

你是哪一型？從居家隱性人格一窺宅家威士忌喝法

捷報！2021國際烈酒競賽 OMAR威士忌獲1金、4銀、1銅

相關新聞

嵜本「極花生榛果生吐司」限量登場！果醬買5送1

來自日本的生吐司專賣店「嵜本」（SAKImoto Bakery），繼推出多種期間限定的特殊口味吐司後，將再於7月2日起，...

追劇追不夠？KAKAO WEBTOON超夯韓國網漫一次蒐羅

韓劇近年吹起全球大勢風潮，而許多爆紅夯劇其實都是從網漫改編而來，不管是對韓劇沒興趣但喜歡看漫畫，還是追劇追完不過癮，還想...

BURBERRY春夏男裝疊羅漢扛起來 沙灘硬漢的原力覺醒

BURBERRY發表2022春夏男裝，在沙灘的遼闊、黑色車輛的背景中，呈現了陽剛的氛圍，也像一張單純的畫布，由模特兒展演...

700多萬會員助攻 全聯PX Pay獲電子支付許可 拚年底前上線

成功讓許多婆媽踏出行動支付第一步的PX Pay，推出至今僅2年時間，2020年立刻就在資策會MIC公布的行動支付大調查中...

全台限量7本 Vivienne Westwood精裝書 經典格紋超美！

英國龐克教母Vivienne Westwood前陣子歡慶80歲生日，在今年這個特別的年份，她也隆重推出了第一本品牌完整紀...

燦坤推防疫應援優惠 家電5折起、Acer國民筆電萬元有找

不管是為了線上課程更新裝備，還是為畢業季新鮮人超前部署，疫情期間更是精打細算趁優惠入手新機的最佳時機。燦坤即日起推出「A...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。