酒齡80年！世界最高年份威士忌 高登麥克菲爾9月推出

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高登麥克菲爾（Gordon & MacPhail）即將於今年9月與享譽全球的建築師暨設計師阿賈耶爵士（Sir David Adjaye OBE），聯手推出全世界最古老的單一麥芽蘇格蘭威士忌——格蘭利威酒廠（Glenlivet Distillery）80年單一麥芽蘇格蘭威士忌。

1940年2月3日，在北蘇格蘭的靜僻小鎮，被譽為「單一麥芽威士忌之父」的喬治厄克特（George Urquhart）和他的父親約翰（John），將格蘭利威酒廠的烈酒，放入高登麥克菲爾特製的木桶中。這340號橡木桶的熟成期預計為80年，成為史上熟成時間最長的蘇格蘭威士忌。

2020年2月5日，高登麥克菲爾憑著累積超過125年的獨特技術與經驗，決定將桶中的珍貴威士忌裝瓶，總共裝瓶250 瓶。

為讚揚約翰和喬治的高膽遠矚，高登麥克菲爾與阿賈耶爵士合作，設計出獨一無二的酒瓶造型與外裝木盒，存放此款珍貴的威士忌。

高登麥克菲爾Prestige 總監暨創辦人家族第四代成員Stephen Rankin表示：「這款最古老的單一麥芽蘇格蘭威士忌，酒精濃度 44.9%，充滿著活力的風味，完美見證了我們家族世代傳承的釀酒知識。」

阿賈耶爵士設計令人驚嘆的酒瓶造型與外裝木盒，即將於 2021年9月亮相，其中第1瓶（1號），將於同年10月初由蘇富比拍賣。為了延續傳承的主題，扣除成本後的拍賣收益將捐贈給獲獎肯定，致力於復育喀里多尼亞森林 （Caledonian Forest）的蘇格蘭慈善機構「Trees for Life」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康