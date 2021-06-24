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嵜本「極花生榛果生吐司」限量登場！果醬買5送1

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
「嵜本」限時限量推出「極花生榛果生吐司」，1斤340元。圖／嵜本提供
「嵜本」限時限量推出「極花生榛果生吐司」，1斤340元。圖／嵜本提供

來自日本的生吐司專賣店「嵜本」（SAKImoto Bakery），繼推出多種期間限定的特殊口味吐司後，將再於7月2日起，限時限量推出「極花生榛果生吐司」，另外在官網還有「果醬買5送1」的優惠方案，7月中旬也預計將推出2款鹹湯冷凍包，正好適合搭配生吐司一同享用。

此次新推出的「極花生榛果生吐司」，選用台灣60年知名老店的手工花生醬，搭配上SAKImoto榛果風味抹醬，加上由湯種製法所製成的生吐司本體，呈現出鹹甜兼具的濃郁香氣，1斤340元，每片140元，預計將於7月2日起的每週五、六於全台4間門市販售。

除了生吐司之外，嵜本店內也販售有15款特製果醬與抹醬，包括有牛奶煉乳、草莓、藍莓、開心果、玫瑰覆盆子等不同口味。現在官網也推出「抹醬買5送1」的宅配優惠。另外也有依照4種人氣果醬口味所推出的冰淇淋，包括伯爵珍奶、開心果派對、莓好食光、Oreo圓舞曲等4種口味，每杯85元。7月31日前，門市現場則提供生吐司、進口抹醬、周邊商品外帶88折的折扣。

嵜本也預告，將於7月中旬推出海鮮巧達濃湯、義式蕃茄蔬菜通心麵等2款經典鹹湯，並且規劃冷凍包組合。「海鮮巧達濃湯」添加有蛤蜊、培根、馬鈴薯等食材，具有香濃滑順的口感；「義式蕃茄蔬菜通心麵」以新鮮番茄及些雞汁為湯底，加入西芹、洋蔥、洋菇等蔬菜熬製，搭配彈牙的筆管麵增添口感與飽足感。2款湯品皆可以搭配酥烤後的極美生吐司一起享用。

嵜本預告將推出海鮮巧達濃湯、義式蕃茄蔬菜通心麵等2款鹹湯。圖／嵜本提供
嵜本預告將推出海鮮巧達濃湯、義式蕃茄蔬菜通心麵等2款鹹湯。圖／嵜本提供

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