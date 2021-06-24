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宇宙天團BTS、車銀優玩LV拼圖預告男裝大秀 這畫面太帥不敢看

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
LV全球代言人BTS和車銀優玩拼圖預告2022春夏男裝發表的畫面。圖／取自IG
LV全球代言人BTS和車銀優玩拼圖預告2022春夏男裝發表的畫面。圖／取自IG

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）將於台灣時間今天（6月24日）晚上8點30分發表2022春夏男裝秀，和秀場實錄零時差、全球同步直播品牌全球代言人防彈少年團BTS和品牌好友車銀優都秀出玩拼圖畫面，這是跟著男裝秀邀請卡一起附上的小遊戲，「韓國少女心之所向」車銀優還趴著拼拼圖，粉絲應該會被電到崩潰。

2022春夏男裝是路易威登男裝藝術總監Virgil Abloh入主後發表的第7部作品，因此邀請函也以7作為裝飾，他也放上了預告影片以及數個搶先曝光的配件，包括鯉魚旗後背包、Damier側背包、Keepall行李袋等。而這次隨著邀請函附上的居家小玩藝，除了BTS、車銀優的拼圖之外，還有陳柏霖在IG限動po的撲克牌，以及投杯球（Beer Pong）桌遊共3種版本。此外，Virgil Abloh在IG發表的影片則饒富詩意，路易威登2022春夏男裝大秀將於今晚在官網、臉書粉絲專頁直播。

LV官方IG搶先曝光2022春夏男裝Damier側背包。圖／取自IG
LV官方IG搶先曝光2022春夏男裝Damier側背包。圖／取自IG
Virgil Abloh在IG發表的2022春夏男裝大秀預告影片饒富詩意。圖／取自IG
Virgil Abloh在IG發表的2022春夏男裝大秀預告影片饒富詩意。圖／取自IG
車銀優趴在地上玩拼圖，帥氣度應該會讓粉絲瘋狂。圖／取自IG
車銀優趴在地上玩拼圖，帥氣度應該會讓粉絲瘋狂。圖／取自IG
LV官方IG搶先曝光2022春夏男裝Keepall旅行袋。圖／取自IG
LV官方IG搶先曝光2022春夏男裝Keepall旅行袋。圖／取自IG
BTS粉絲IG也秀出全球代言人BTS一起玩拼圖的畫面。圖／取自IG
BTS粉絲IG也秀出全球代言人BTS一起玩拼圖的畫面。圖／取自IG
LV官方IG搶先曝光2022春夏男裝鯉魚旗後背包。圖／取自IG
LV官方IG搶先曝光2022春夏男裝鯉魚旗後背包。圖／取自IG
路易威登將於台灣時間今天（6月24日）晚上8點半發表2022春夏男裝秀。圖／取自IG
路易威登將於台灣時間今天（6月24日）晚上8點半發表2022春夏男裝秀。圖／取自IG
車銀優在IG秀出邀請函。圖／取自IG
車銀優在IG秀出邀請函。圖／取自IG
路易威登男裝藝術總監Virgil Abloh在IG放上預告2022春夏男裝發表的照片。圖／取自IG
路易威登男裝藝術總監Virgil Abloh在IG放上預告2022春夏男裝發表的照片。圖／取自IG
LV官方IG搶先曝光2022春夏男裝直立式提袋。圖／取自IG
LV官方IG搶先曝光2022春夏男裝直立式提袋。圖／取自IG
LV官方IG有全球代言人BTS一起玩拼圖的畫面。圖／取自IG
LV官方IG有全球代言人BTS一起玩拼圖的畫面。圖／取自IG
陳柏霖的限動PO出撲克牌版本的邀請函。圖／取自IG
陳柏霖的限動PO出撲克牌版本的邀請函。圖／取自IG
LV官方IG有全球代言人BTS一起玩拼圖的畫面。圖／取自IG
LV官方IG有全球代言人BTS一起玩拼圖的畫面。圖／取自IG

車銀優 直播 品牌

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