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宇宙天團BTS、車銀優玩LV拼圖預告男裝大秀 這畫面太帥不敢看
路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）將於台灣時間今天（6月24日）晚上8點30分發表2022春夏男裝秀，和秀場實錄零時差、全球同步直播，品牌全球代言人防彈少年團BTS和品牌好友車銀優都秀出玩拼圖畫面，這是跟著男裝秀邀請卡一起附上的小遊戲，「韓國少女心之所向」車銀優還趴著拼拼圖，粉絲應該會被電到崩潰。
2022春夏男裝是路易威登男裝藝術總監Virgil Abloh入主後發表的第7部作品，因此邀請函也以7作為裝飾，他也放上了預告影片以及數個搶先曝光的配件，包括鯉魚旗後背包、Damier側背包、Keepall行李袋等。而這次隨著邀請函附上的居家小玩藝，除了BTS、車銀優的拼圖之外，還有陳柏霖在IG限動po的撲克牌，以及投杯球（Beer Pong）桌遊共3種版本。此外，Virgil Abloh在IG發表的影片則饒富詩意，路易威登2022春夏男裝大秀將於今晚在官網、臉書粉絲專頁直播。
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