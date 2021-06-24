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田定豐創「Mr.豐田」蔬食平台 還有「未來餐盒」上桌
防疫期間如何吃得健康又有變化，也成為許多民眾居家用餐時的重點。擁有20餘年蔬食經驗的音樂人田定豐，日前成立蔬食電商平台「Mr.豐田電商」，標榜是全台唯一網羅各大蔬食品牌、能夠一站購足的電商平台。平台上也推出有「RICORICO未來餐盒」，具有高纖低醣的特色，適合健身族群食用。
田定豐投入蔬食飲食多年，在2020年底，也曾推出蔬食主題的「豐蔬食」一書。了解民眾對於蔬食的需求，因此推出「Mr.豐田電商」，平台上除了有多年入選米其林必比登推薦的「祥和蔬食」的系列產品，另外還有未來肉、燕麥奶、素食醬料、蔬食麻辣鍋等等多元選擇，囊括Gardein、alpha、OmniEat日日好食、銀川、曠野文農等多個海內外品牌，其中亦有田定豐所推出的豐麻辣等蔬食產品，讓消費者可以快速購買到嚴選的蔬食產品與食材。
除了蔬食族群之外，全台健身人口每年也逐漸攀升。Mr. 豐田看準健身餐商機，特別與標榜減碳低GI飲食的「RICORICO」合作推出一系列「未來餐盒」，並同樣於Mr.豐田販售。除了不含任何動物性成分外，更主打以花椰菜米替代精緻澱粉（亦有藜麥飯版本可供選擇），並且使用未來肉擔任主菜，搭配花椰菜、紅蘿蔔、毛豆、杏鮑菇、玉米、藜麥等配菜，擁有低醣高纖、高蛋白、熱量降半的優點。以花椰菜米版本的未來豬或未來牛餐盒為例，每份的蛋白質可達10～13公克，熱量則低至約280卡，正是減脂增肌的健身族群的絕佳選擇。
「RICORICO減醣健康餐盒」提供有日式野菇醬燒未來牛、椒麻宮保未來雞丁、泰式羅勒檸香未來豬等口味，搭配五色鮮蔬花椰菜米，每份均為159元。另外還有南洋椰汁未來豬、地中海鷹嘴豆豐蔬、日式地獄辣未來雞等3種口味的七纖蔬低醣咖哩飯，每份均為179元，各自有不同的風味特色。
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