撼動第六感的頂級珠寶！卡地亞最新力作超越五感極限

視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺等5種感官之外的感受，被稱為第六感。而觸動第六感的珠寶會是怎樣的珠寶？精品龍頭品牌卡地亞（CARTIER）於6月23日於義大利北部的度假勝地科莫湖（Como）發表全新Sixième Sens頂級珠寶系列，同時在專屬數位平台向全球媒體發表新作。卡地亞品牌摯友、伊朗女演員格什菲法拉哈尼（Golshifteh Farahani）除了在影片中演繹該系列珠寶的最新形象照，也在雲端珠寶展上帶領媒體參觀頂級珠寶工坊，並訪問了卡地亞形象風格與文化傳承總監Pierre Rainero與高級珠寶創意總監Jacqueline Karachi。

訴求第六感的珠寶設計

Jacqueline Karachi在訪談中解說：「第六感事實上就是融會五種感官的感受，也就是說我們希望能被世界之美感動、也希望能感動到你。而這美的感受，來自寶石本身，我們只是透過繪畫和創作傳遞情感的人，將寶石自身的聲音放大、傳遞給你。」

「這個系列誕生於兩年前，」Pierre Rainero說，「一切始於寶石。首先你需要搜羅到足夠數量的寶石才能開始創作一個完整系列的高級珠寶；一但我們覺得循著某一創作方向的寶石數量夠了，我們便開始進入設計的階段。大約100件珠寶的設計，就需花費數個月；製作則要1年半到2年的時間。我們花最多時間在珠寶配戴起來時的感受… 我們是為真人創作珠寶。在藝術的創作中，珠寶因為配戴在人身上，是跟人最親密的藝術，因此技術與美學上的難度在於舒適度。」

從寶石出發、到極致光影

「寶石啟發了這這個系列的創意發想。高級珠寶的設計始終從寶石出發，設計師必須謙卑地發揚這大自然的瑰寶。為達此目的，我們需要讓寶石自己說話… 有時候，一顆寶石會吸引到另外一顆寶石…」Jacqueline Karachi以Phaan戒指為例，她在找到這枚8.20克拉枕型紅寶石之際，忽然想起昨天她經手的一枚枕型玫瑰式切割鑽石，於是把兩顆寶石疊放在一起，「它們的尺寸、切割完全吻合。忽然間，紅寶石顯得栩栩如生。因為鑽石的光芒反射到紅寶石中，賦予紅寶石深度與光芒。真是太巧了！」

而Pixelage項鍊美洲豹皮毛圖案的創作，Pierre Rainero說，源自於中央3顆總重27.34克拉的迷人金褐色拓帕石，「一組三枚的拓帕石啟發了這條項鍊的線條形狀、以及讓人想起美洲豹的溫暖配色。」而粉橘色調的Sharkara項鍊，巧妙組合了剛玉、碧璽、石榴石與鑽石，則是Jacqueline Karachi心目中最能體現卡地亞完美和諧的寶石搭配藝術的作品：「我們組合了多種不同素材，極為細膩的色調與形狀：祖母綠切割、蛋面切割、長梯形切割寶石分別各自反射不同的火光，因此光彩都全然不同。有色彩，有光… 我們感到這條項鍊迸發的生命力。」