歐國盃／脫球衣秀肌肉 C羅被丟可樂瓶拍出另類合照

葡萄牙足球國家隊隊長C羅繼續在本屆歐洲國家盃賽事寫紀錄，今日凌晨對戰法國，雙方戰成2:2平手，攜手晉級16強淘汰賽。而當中葡萄牙獲得的兩分，都是由C羅主罰點球破門，這也表示他在本屆賽事的進球數來到5顆，加上之前參與過的四屆總共14顆，繼續站穩歐洲國家盃射手榜第一名的位置。

不過在凌晨這場比賽中還有幾個有趣看點，一個就是C羅的球衣去向。法國隊的本澤馬和C羅以前在西甲皇家馬德里隊是好隊友，兩人在凌晨的比賽上包辦所有進球，而且還互道恭喜。上半場結束後兩人有說有笑一起走回休息區，還互換了球衣。而終場後，身為C羅的超級狂粉，身價目前是歐洲第一的法國前鋒姆巴佩也被捕捉到在後台通道和C羅互換球衣，不過22歲的他身材跟36歲的C羅相較之下似乎略顯遜色，看來以後還有得練。

另一個看點，則是又跟可口可樂有關，之前C羅在小組賽第一場對戰匈牙利的賽前記者會上引發的可樂風波依舊繼續上演。凌晨他對法國球門踢進第二球點球後進行例行慶祝時，場邊的法國球迷居然朝他丟可樂瓶，留下「彈跳中的C羅與可樂瓶」的另類合照，還成為微博熱搜話題，被網友笑稱「可樂跟C羅真是沒完沒了！」