BURBERRY春夏男裝疊羅漢扛起來 沙灘硬漢的原力覺醒

BURBERRY發表2022春夏男裝，在沙灘的遼闊、黑色車輛的背景中，呈現了陽剛的氛圍，也像一張單純的畫布，由模特兒展演著自我表達的力量與美麗，如同全球創意總監Riccardo Tisci所描述的「逃脫煩囂、齊聚一堂，歡慶我們的創造力」。

春夏男裝戶外拍攝的地點，選址東倫敦皇家維多利亞碼頭的千禧磨坊（Millennium Mills），極簡和原始的城市結構作為遠景，與大片沙灘形成強烈視覺對比，由模特兒在場景中踏出一條開闊大道，各自展現大膽的風貌。本系列以昂首闊步的坦蕩來表達自由，服裝有明確的流動感，透過各式叛逆的人造穿孔配件、黑色皮革繞頸背心、外套和三角褲詮釋，表現實驗精神與性感魅力。