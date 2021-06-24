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BURBERRY春夏男裝疊羅漢扛起來 沙灘硬漢的原力覺醒

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
BURBERRY發表2022春夏男裝。圖／BURBERRY提供
BURBERRY發表2022春夏男裝。圖／BURBERRY提供

BURBERRY發表2022春夏男裝，在沙灘的遼闊、黑色車輛的背景中，呈現了陽剛的氛圍，也像一張單純的畫布，由模特兒展演著自我表達的力量與美麗，如同全球創意總監Riccardo Tisci所描述的「逃脫煩囂、齊聚一堂，歡慶我們的創造力」。

春夏男裝戶外拍攝的地點，選址東倫敦皇家維多利亞碼頭的千禧磨坊（Millennium Mills），極簡和原始的城市結構作為遠景，與大片沙灘形成強烈視覺對比，由模特兒在場景中踏出一條開闊大道，各自展現大膽的風貌。本系列以昂首闊步的坦蕩來表達自由，服裝有明確的流動感，透過各式叛逆的人造穿孔配件、黑色皮革繞頸背心、外套和三角褲詮釋，表現實驗精神與性感魅力。

無袖不對稱剪裁、抽象印花，以通行證（Universal Passport）文字為題，廣泛裝飾在無袖網眼上衣、棉質襯衫，彰顯對於探索男裝的無窮想像。九○年代的迷幻音樂如同聖歌般播放，在節奏中凝聚更多的狂歡者，由英國樂團Shpongle的音樂帶領現場邁向無拘無束的氣氛。 Riccardo Tisci表示，「我希望這個系列能展現青春的自由、誠懇與大膽的態度，還有實驗性與流動感，如同生機盎然的原始力量自此覺醒。」

模特兒各自展現大膽的風貌，以昂首闊步的坦蕩來表達自由。圖／BURBERRY提供
模特兒各自展現大膽的風貌，以昂首闊步的坦蕩來表達自由。圖／BURBERRY提供
BURBERRY全球創意總監Riccardo Tisci表示，「我希望這個系列能展現青春的自由、誠懇與大膽的態度。」圖／BURBERRY提供
BURBERRY全球創意總監Riccardo Tisci表示，「我希望這個系列能展現青春的自由、誠懇與大膽的態度。」圖／BURBERRY提供
叛逆的黑色皮革繞頸背心、外套和三角褲等，表現男裝的實驗精神與性感魅力。圖／BURBERRY提供
叛逆的黑色皮革繞頸背心、外套和三角褲等，表現男裝的實驗精神與性感魅力。圖／BURBERRY提供
抽象印花、無袖長版剪裁，表現男裝更多可能性。圖／BURBERRY提供
抽象印花、無袖長版剪裁，表現男裝更多可能性。圖／BURBERRY提供
以Universal Passport裝飾的印花，廣泛運用在無袖網眼上衣、棉質襯衫，彰顯對於探索男裝的無窮想像。圖／BURBERRY提供
以Universal Passport裝飾的印花，廣泛運用在無袖網眼上衣、棉質襯衫，彰顯對於探索男裝的無窮想像。圖／BURBERRY提供

模特兒 沙灘

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