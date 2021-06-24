700多萬會員助攻 全聯PX Pay獲電子支付許可 拚年底前上線

成功讓許多婆媽踏出行動支付第一步的PX Pay，推出至今僅2年時間，2020年立刻就在資策會MIC公布的行動支付大調查中擠下Apple Pay晉身第3名，更在限定型行動支付中擁有強勢地位。而全聯也多次表示正積極佈局「走出全聯以外的地方」，除了在去年10月起新增生活繳費服務，線上就可以支付信用卡費、電信費、公營事業及規費等帳單，現在更宣布已正式獲金管會核發專營電子支付機構業務許可函，目標6個月內取得營業執照後上線服務。

全聯表示，全支付股份有限公司為全聯100%投資的子公司，於6月24日獲金管會核發專營電子支付機構業務許可函，許可範圍包含：代理收付實際交易款項（付款）、儲值業務、帳戶間款項移轉（轉帳）等，全聯同全支付股份有限公司感謝金管會的同意，在取得業務許可函後，全支付將加速申請營業執照腳步，期望6個月內取得營業執照後上線服務，全支付股份有限公司將全力為政府推動無現金化社會盡一份社會責任。

全聯PX Pay推出僅2年，下載數已破千萬，截至6月註冊會員數已達700多萬，同時PX Pay交易金額於全聯整體營收占比已達3成，每月交易金額近40億元，無論註冊人數、活躍會員數或交易金額都具通路之最，PX Pay已具相當基礎，全聯為回應700多萬會員希望可跨足多元通路使用的期盼，未來全支付將接續提供全聯場域金流支付服務，引導PX Pay會員升級註冊全支付電子支付帳戶之後，用戶除了現行銀行信用卡外，同時也將開放銀行帳戶付款，首波預計上線10家以上以及全聯門市現金儲值至全支付帳戶付款，會員也能拿著App到外部通路使用付款，目前全支付已積極拓展特約商店合作夥伴，包含日常生活連鎖餐飲、百貨購物、飲料店、遊樂園、交通等，將提供會員食、衣、住、行、育、樂全天候不間斷服務，讓會員享有更多元、方便、快速的電子支付。