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全台限量7本 Vivienne Westwood精裝書 經典格紋超美！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
內頁。圖／Vivienne Westwood提供
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英國龐克教母Vivienne Westwood前陣子歡慶80歲生日，在今年這個特別的年份，她也隆重推出了第一本品牌完整紀錄書籍《Vivienne Westwood Catwalk》，無論是封面或是內頁都充滿Vivienne Westwood精神，是很值得粉絲收藏的一本作品！

《Vivienne Westwood Catwalk》是第一本收錄Vivienne Westwood自1981年首秀發表至今女裝系列全面概覽的書籍，透過攝影師的鏡頭記錄下時裝秀的精華點滴，以慶祝時裝系列40週年里程碑。內容除了時裝秀之外，還包含她的丈夫和長期合作夥伴兼伴侶Andreas Kronthaler設計的作品，一共記載70多個系列，羅列超過1,300多種造型，可以讀到很多經典創作和時代演進的線索，非常有趣。

精裝版本以Vivienne Westwood標誌性的MacAndreas格紋書套封裝，搭配粉紅色書口和緞帶書籤，台灣的粉絲即日起可以在Vivienne Westwood台北旗艦店購買，全台限量7本。

Vivienne Westwood推出了第一本品牌完整紀錄書籍《Vivienne Westwood Catwalk》，無論是封面或是內頁都充滿Vivienne Westwood精神。圖／Vivienne Westwood提供
Vivienne Westwood推出了第一本品牌完整紀錄書籍《Vivienne Westwood Catwalk》，無論是封面或是內頁都充滿Vivienne Westwood精神。圖／Vivienne Westwood提供
Vivienne Westwood推出了第一本品牌完整紀錄書籍《Vivienne Westwood Catwalk》，無論是封面或是內頁都充滿Vivienne Westwood精神。圖／Vivienne Westwood提供
Vivienne Westwood推出了第一本品牌完整紀錄書籍《Vivienne Westwood Catwalk》，無論是封面或是內頁都充滿Vivienne Westwood精神。圖／Vivienne Westwood提供
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《Vivienne Westwood Catwalk》精裝版本以Vivienne Westwood標誌性的MacAndreas格紋書套封裝，搭配粉紅色書口和緞帶書籤。圖／Vivienne Westwood提供
《Vivienne Westwood Catwalk》精裝版本以Vivienne Westwood標誌性的MacAndreas格紋書套封裝，搭配粉紅色書口和緞帶書籤。圖／Vivienne Westwood提供
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《Vivienne Westwood Catwalk》精裝版本以Vivienne Westwood標誌性的MacAndreas格紋書套封裝，搭配粉紅色書口和緞帶書籤。圖／Vivienne Westwood提供
《Vivienne Westwood Catwalk》精裝版本以Vivienne Westwood標誌性的MacAndreas格紋書套封裝，搭配粉紅色書口和緞帶書籤。圖／Vivienne Westwood提供
Vivienne Westwood推出了第一本品牌完整紀錄書籍《Vivienne Westwood Catwalk》，無論是封面或是內頁都充滿Vivienne Westwood精神。圖／Vivienne Westwood提供
Vivienne Westwood推出了第一本品牌完整紀錄書籍《Vivienne Westwood Catwalk》，無論是封面或是內頁都充滿Vivienne Westwood精神。圖／Vivienne Westwood提供
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