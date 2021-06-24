全台限量7本 Vivienne Westwood精裝書 經典格紋超美！

英國龐克教母Vivienne Westwood前陣子歡慶80歲生日，在今年這個特別的年份，她也隆重推出了第一本品牌完整紀錄書籍《Vivienne Westwood Catwalk》，無論是封面或是內頁都充滿Vivienne Westwood精神，是很值得粉絲收藏的一本作品！

《Vivienne Westwood Catwalk》是第一本收錄Vivienne Westwood自1981年首秀發表至今女裝系列全面概覽的書籍，透過攝影師的鏡頭記錄下時裝秀的精華點滴，以慶祝時裝系列40週年里程碑。內容除了時裝秀之外，還包含她的丈夫和長期合作夥伴兼伴侶Andreas Kronthaler設計的作品，一共記載70多個系列，羅列超過1,300多種造型，可以讀到很多經典創作和時代演進的線索，非常有趣。