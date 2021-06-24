遠百樓管變身直播主拚業績 京站逢周三再提早1小時打烊

全國三級警戒三度延長至7月12日，百貨縮短營業時間有再度延長，全台遠東百貨與遠企購物中心即日起至7月12日不分平假日營業時間依舊縮短為12:00至20:00。高雄夢時代即日起至7月12日，每日營業時間調整為11:30至20:00。京站則是即日起7月12日期間每逢周三再調整提早一小時於19:30打烊。

來客受疫情衝擊百貨也要靈活變通，遠百指出，最了解商品的樓管紛紛當起直播主，板橋大遠百、遠百桃園、新竹大遠百、台中大遠百、高雄大遠百的樓管紛紛上線。疫情三級警戒以來，帶動線上和外帶等「零接觸商機」，特別攜手廠商推出獨家優惠價，由百貨樓管直播一起拚業績。

京站台北店、雙連爵士廣場、新店小碧潭店，即日起至7月12日再強化防疫措施，期間每逢周三(6/30、7/7)原營業時間12:00至20:30，再調整提早一小時19:30打烊，後續進行清潔消毒措施。營業時間則每日每小時消毒公共區域。