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遠百樓管變身直播主拚業績 京站逢周三再提早1小時打烊
全國三級警戒三度延長至7月12日，百貨縮短營業時間有再度延長，全台遠東百貨與遠企購物中心即日起至7月12日不分平假日營業時間依舊縮短為12:00至20:00。高雄夢時代即日起至7月12日，每日營業時間調整為11:30至20:00。京站則是即日起7月12日期間每逢周三再調整提早一小時於19:30打烊。
來客受疫情衝擊百貨也要靈活變通，遠百指出，最了解商品的樓管紛紛當起直播主，板橋大遠百、遠百桃園、新竹大遠百、台中大遠百、高雄大遠百的樓管紛紛上線。疫情三級警戒以來，帶動線上和外帶等「零接觸商機」，特別攜手廠商推出獨家優惠價，由百貨樓管直播一起拚業績。
京站台北店、雙連爵士廣場、新店小碧潭店，即日起至7月12日再強化防疫措施，期間每逢周三(6/30、7/7)原營業時間12:00至20:30，再調整提早一小時19:30打烊，後續進行清潔消毒措施。營業時間則每日每小時消毒公共區域。
夢時代即日起至7月12日，每日營業時間調整為11:30至20:00，館內電影院、健身中心、視聽歌唱場所、娛樂遊戲場及專營兒童遊戲場皆暫停營業，餐飲僅提供外帶服務。同時，整合集團資源，擴增線上網購服務，包含foodomo、康是美eShop、7-ELEVEN i預購及黑貓GO物車等平台，讓民眾免出門，也能方便選購美食餐點、清潔保養、家電、生活雜貨、烹飪食材等民生必需品。
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