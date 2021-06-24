職場新鮮人超前部署 營造專業形象就靠這一「包 」

雖然在今年畢業季時遇到新冠肺炎疫情加劇，讓許多學子無法參與實體的畢業典禮，但總是有結束三級警戒的日子到來。即將踏入職場的新鮮人，也可趁機在此時超前部署，物色未來上班時的搭配新包款，營造出專業形象。

若您沒有使用公事包的習慣，一個有型的商務後背包也是不錯的選擇，像是來自日本手工皮件品牌土屋鞄製造所的Vainno商務系列有著直線型包款輪廓與簡約設計，即使是後背包，也不顯隨興沒有精神，反而因皮革質感透現上班族的專業與嚴謹。不佔空間的比例依然能夠收納13吋筆電，特別適合通勤、業務人士，輕便帶上工作所需工具。同時，特殊的箱型設計有著俐落的線條，維持同中求異的率性，卻不失專業感。

PORTER INTERNATIONAL SWISH系列後背包7,350元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

而PORTER INTERNATIONAL也滿足現代都會人士下班想直接去運動的新興需求，特別設計了SWISH系列後背包。以「休閒、通勤、運動」的需求，提升包款的多樣機能性，透過大容量承裝空間，收納從辦公室到健身房所需服飾、配件等。兩款後背包，都以減壓設計的泡棉背帶上綴以品牌LOGO織帶，配備掛環增加機能性。還有著實用分隔層，可靈活運用，放入一雙球鞋或是換洗衣物；備有獨立開口筆電夾層，提供防護外更方便使用者拿取。