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快拆便利、新色搶眼 積家、名士搶攻名表入門價位帶
網路時代，速度、便利、可更換，已成精品設計的特色之一。積家（Jaeger-LeCoultre）推出與全球頂級馬球靴製造商Casa Fagliano合作的聯名腕表，同時具備快拆系統，在休閒、愜意之間，輕鬆展現Smart-Casual、Semi-Formal的商務休閒風格。
全新表帶從Casa Fagliano為夏季馬球比賽製作的獨特帆布皮革馬球靴得到靈感，同時使用了帆布與柔軟的小牛皮，集耐用、貴氣於一身，並有沙米、淺棕、淡藍嶼中灰四種顏色，並可搭配Reverso翻轉系列的Reverso Classic Medium、Reverso Classic Large，以及Reverso Tribute系列腕表的所有作品。畢竟Reverso當初的問世便是為了馬球活動時保護表殼所設計出的翻轉式設計，本次與Casa Fagliano的聯手，同時也為Reverso系列賦予了更多貴族運動的新時代精緻能量。
同屬Richemont集團，屬於入門價位的名士（Baume et Mercier）則推出了可拆換表帶、綠意盎然的利維拉（Riviera）腕表，兩款腕表一款為36毫米、搭配石英機芯，淺綠色的表面與表帶、粉嫩甜美；另一款為男士打造的42毫米則滿足大尺寸表徑的追求，自動上鏈機芯搭配深綠色面盤與橡膠表帶，深邃、睿智。
兩款腕表的面盤都具備宛如水波紋的動感紋路，快拆系統則可讓配戴者在數秒之間，更換上橡膠或皮表帶，自由風格切換，包含黑色、藍色、綠色、天藍色、白色和紫色等多種款式，愜意、自由，就是配戴一只手表的最大原因。
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