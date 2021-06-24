「乘風破浪的貓主子」葛飾北齋神奈川沖浪裏貓抓板好燒

對於貓奴來說，常常都得為家中的貓主子搜尋各種玩具、舒壓用品，讓貓主子能在家時後感覺舒服，日本貓奴們最喜歡的品牌felissimo貓部，近期就推出以日本浮世繪畫家葛飾北齋的作品中，最廣為人知的「神奈川沖浪裏」為主視覺，推出超有趣的貓抓板，貓主子一站上去，彷彿變成「乘風破浪的貓咪」，霸氣感十足。

近期大家都得待在家裡，養貓的人都有一個新困擾，就是家中的貓主子似乎因為主人長期在家，顯得更容易焦躁不安，這時以玩具、用品來轉移注意力很重要。

擅長創作多樣化貓咪商品的felissimo貓部，就使用日本知名版畫「神奈川沖浪裏」影像，以波浪幅度來展現圓弧的貓抓板曲線，可以讓貓咪磨爪子，甚至也能或坐、或躺，搭配神奈川沖浪裏的霸氣海浪，滿足貓主子的玩耍心，也能讓貓奴們拍出美照。