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像一本優雅的文藝小說 BC全新夏季西裝配色清爽舒適

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
柔和的西裝褲線條大大增添了隨性氣息。圖／Brunello Cucinelli提供
柔和的西裝褲線條大大增添了隨性氣息。圖／Brunello Cucinelli提供

Brunello Cucinelli日前發表2022春夏男裝系列，以重拾優雅著裝的樂趣為概念，並將不同款式的休閒風格西裝混搭，讓男人「簡單穿也能很有型」。

新一季整體配色像是優雅的文藝小說，以米白色調、灰色系、藍色調等為主軸，柔和的西裝褲線條大大增添了隨性氣息，無論是成套西裝或是西裝外套搭牛仔褲，不同面料的層次趣味和不同色彩的彼此碰撞，都展現出更濃厚的百變魅力，散發一種不經意的優雅姿態。經典的全棉到夏日寵兒亞麻，再到精美雅致的初剪羊毛呢，本季面料依然專注於天然纖維。

另外還有強調舒適度的針織單品，以條紋元素、海軍藍配色等帶來航海風情。多款不同面料的背心也提供更多層次搭配的靈感，天空藍、粉紅色襯衫，透過領口、袖口隱隱露出，點綴一絲柔和俏皮氣息。

天空藍、粉紅色襯衫，透過領口、袖口隱隱露出，點綴一絲柔和俏皮氣息。圖／Brunello Cucinelli提供
天空藍、粉紅色襯衫，透過領口、袖口隱隱露出，點綴一絲柔和俏皮氣息。圖／Brunello Cucinelli提供
新一季整體配色像是優雅的文藝小說。圖／Brunello Cucinelli提供
新一季整體配色像是優雅的文藝小說。圖／Brunello Cucinelli提供
多款不同面料的背心也提供更多層次搭配的靈感。圖／Brunello Cucinelli提供
多款不同面料的背心也提供更多層次搭配的靈感。圖／Brunello Cucinelli提供
新一季整體配色像是優雅的文藝小說。圖／Brunello Cucinelli提供
新一季整體配色像是優雅的文藝小說。圖／Brunello Cucinelli提供
強調舒適度的針織單品，以條紋元素、海軍藍配色等帶來航海風情。圖／Brunello Cucinelli提供
強調舒適度的針織單品，以條紋元素、海軍藍配色等帶來航海風情。圖／Brunello Cucinelli提供
新一季整體配色像是優雅的文藝小說。圖／Brunello Cucinelli提供
新一季整體配色像是優雅的文藝小說。圖／Brunello Cucinelli提供
強調舒適度的針織單品，以條紋元素、海軍藍配色等帶來航海風情。圖／Brunello Cucinelli提供
強調舒適度的針織單品，以條紋元素、海軍藍配色等帶來航海風情。圖／Brunello Cucinelli提供
Brunello Cucinelli日前發表2022春夏男裝系列。圖／Brunello Cucinelli提供
Brunello Cucinelli日前發表2022春夏男裝系列。圖／Brunello Cucinelli提供

西裝 海軍 牛仔褲

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