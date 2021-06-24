像一本優雅的文藝小說 BC全新夏季西裝配色清爽舒適
Brunello Cucinelli日前發表2022春夏男裝系列，以重拾優雅著裝的樂趣為概念，並將不同款式的休閒風格西裝混搭，讓男人「簡單穿也能很有型」。
新一季整體配色像是優雅的文藝小說，以米白色調、灰色系、藍色調等為主軸，柔和的西裝褲線條大大增添了隨性氣息，無論是成套西裝或是西裝外套搭牛仔褲，不同面料的層次趣味和不同色彩的彼此碰撞，都展現出更濃厚的百變魅力，散發一種不經意的優雅姿態。經典的全棉到夏日寵兒亞麻，再到精美雅致的初剪羊毛呢，本季面料依然專注於天然纖維。
另外還有強調舒適度的針織單品，以條紋元素、海軍藍配色等帶來航海風情。多款不同面料的背心也提供更多層次搭配的靈感，天空藍、粉紅色襯衫，透過領口、袖口隱隱露出，點綴一絲柔和俏皮氣息。
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