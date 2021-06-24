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LINE TV重返經典 雲門舞集線上看

聯合新聞網 / 聯合數位文創
雲門舞集《水月》已在數位劇場上架。圖／雲門舞集提供
雲門舞集《水月》已在數位劇場上架。圖／雲門舞集提供

防疫加強的生活已啟動一個月了，居家娛樂選擇越來越多元，許多線上活動興起，當然表演也不例外，LINE TV數位劇場為了讓喜愛看藝文表演的觀眾們在家也能享受劇場時光，與不同類型劇團合作，包含故事工廠、栢優座、C Musical、古典樂等，還有台灣最具代表性的現代舞團雲門舞集

雲門舞集的作品富涵深厚的文化底蘊，舞作表達不同深層意識的美，使看過演出的觀眾流連忘返，廣受好評。LINE TV數位劇場也爭取到雲門舞集七部經典舞作線上觀看的機會，有創辦人林懷民老師「行草三部曲」的《行草》、《松煙》、《狂草》，用肢體體現書法藝術；以及「靈靜之旅」系列的第二支作品《水月》，進入明鏡與流水的時空節奏、還有《屋漏痕》及《流浪者之歌》，該系列帶入不同的意念精隨，令人回味無窮。另外還有雲門藝術總監鄭宗龍作品《十三聲》創作溯源系列影片，該系列影片從台灣（萬華）特有的街頭意象、文化背景淬鍊之下，企劃拍攝精華篇、身體篇、色彩篇、聲音篇共四集，爬梳創作脈絡與解構作品內容。豐富演出作品讓久未進劇場的觀眾們在家就能回味雲門舞集的經典鉅作。

體現書法之美，雲門舞集《行草》已在數位劇場上架。圖／雲門舞集提供
體現書法之美，雲門舞集《行草》已在數位劇場上架。圖／雲門舞集提供
雲門舞集最新力作《十三聲》創作溯源系列影片只在數位劇場開放觀看。圖／雲門舞集提供
雲門舞集最新力作《十三聲》創作溯源系列影片只在數位劇場開放觀看。圖／雲門舞集提供

現場演出的魅力無可取代的，尤其是在這個時期更顯得實體演出的珍貴，即使暫時無法走進劇場，我們還能用別種方式來支持喜愛的藝文團體，繼續保有對藝文的熱情，而雲門舞集的舞作，即便隔著螢幕仍能感受到那份感動。觀賞「雲門舞集」作品請上LINE TV數位劇場

劇場 雲門舞集 LINE

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