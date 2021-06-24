GUCCI高級珠寶「歡愉花園」繁盛再開 入門價150萬起

珠寶之所以令人欣羨、起心動念想要收藏，正因為寶石背後訴說的故事，引領心神意念遁入了超現實的夢幻時空。繼2019年在巴黎芳登廣場開設首間珠寶專賣店並推出Hortus Deliciarum高級珠寶後，由創意總監Alessandro Michele打造的第二個高級珠寶系列，同樣名為「歡愉花園（Hortus Deliciarum）」二度盛放。全數四個章節超過130件作品，以天光、魔幻色彩、玫瑰花園、經典的神獸徽章，帶來令人醉心的GUCCI奇幻美景。

詠嘆天然景致，壯麗的瀑布、流星，被重新塑造成貼身而華美的護身符。第二章節則著眼於花園的日落時分，蒼穹天際飽和、稍縱即逝的變幻莫測，被寶石的誘人甜蜜色澤巧妙捕捉。透過蛋白石及拓帕石則與錳鋁榴石及碧璽相映成趣，色彩濃郁而溫暖。洛可可（Rococo）蝴蝶結與護身符般的吊帶是對無聲、安靜但生意盎然的植物世界致敬，也是大量粉色彩寶登場的絕佳時機。花園的香頌第四篇章，最終喚醒了古老、神秘的傳說，並以象徵獅子的力量、老虎的勇氣、酒神的魔幻，組成Gucci珠寶王國的徽章；咆哮的獅頭成為了開闔的鎖釦，再搭配鑲嵌了蛇紋蛋白石與翠綠色沙弗萊石，將個人的榮光、霸氣，以百獸之王的意念，勇猛具現。