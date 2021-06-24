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GUCCI高級珠寶「歡愉花園」繁盛再開 入門價150萬起

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
GUCCI由創意總監Alessandro Michele打造的第二個高級珠寶系列，同樣名為「歡愉花園（Hortus Deliciarum）」二度盛放。圖 / GUCCI提供。
GUCCI由創意總監Alessandro Michele打造的第二個高級珠寶系列，同樣名為「歡愉花園（Hortus Deliciarum）」二度盛放。圖 / GUCCI提供。

珠寶之所以令人欣羨、起心動念想要收藏，正因為寶石背後訴說的故事，引領心神意念遁入了超現實的夢幻時空。繼2019年在巴黎芳登廣場開設首間珠寶專賣店並推出Hortus Deliciarum高級珠寶後，由創意總監Alessandro Michele打造的第二個高級珠寶系列，同樣名為「歡愉花園（Hortus Deliciarum）」二度盛放。全數四個章節超過130件作品，以天光、魔幻色彩、玫瑰花園、經典的神獸徽章，帶來令人醉心的GUCCI奇幻美景。

詠嘆天然景致，壯麗的瀑布、流星，被重新塑造成貼身而華美的護身符。第二章節則著眼於花園的日落時分，蒼穹天際飽和、稍縱即逝的變幻莫測，被寶石的誘人甜蜜色澤巧妙捕捉。透過蛋白石及拓帕石則與錳鋁榴石及碧璽相映成趣，色彩濃郁而溫暖。洛可可（Rococo）蝴蝶結與護身符般的吊帶是對無聲、安靜但生意盎然的植物世界致敬，也是大量粉色彩寶登場的絕佳時機。花園的香頌第四篇章，最終喚醒了古老、神秘的傳說，並以象徵獅子的力量、老虎的勇氣、酒神的魔幻，組成Gucci珠寶王國的徽章；咆哮的獅頭成為了開闔的鎖釦，再搭配鑲嵌了蛇紋蛋白石與翠綠色沙弗萊石，將個人的榮光、霸氣，以百獸之王的意念，勇猛具現。

值得一提的是，Gucci也是國際珠寶責任委員會（Responsible Jewellery Council－RJC）的成員，自2015年月以來，Gucci為珠寶部門採購的所有黃金都經該委員會認證，GUCCI所屬開雲集團的開雲黃金基金（Kering Gold Fund）也長期贊助森林復育，在法屬蓋亞納（French Guiana）的亞馬遜雨林業已種植214,780棵樹、面積達116公頃，並與非政府組織Solidaridad合作，專注於為加納（Ghana）金礦一帶的婦女賦權。而全系列Hortus Deliciarum暫無精確台幣，預估將落在約150萬至3,000萬之間，並預計於九月到貨。

GUCCI，獅頭黃金鑲鑽戒指，鑲嵌黃色綠柱石，價格店洽。圖 / GUCCI提供。
GUCCI，獅頭黃金鑲鑽戒指，鑲嵌黃色綠柱石，價格店洽。圖 / GUCCI提供。
全數四個章節超過130件作品，以天光、魔幻色彩、玫瑰花園、經典的神獸徽章，帶來令人醉心的GUCCI奇幻美景。圖 / GUCCI提供。
全數四個章節超過130件作品，以天光、魔幻色彩、玫瑰花園、經典的神獸徽章，帶來令人醉心的GUCCI奇幻美景。圖 / GUCCI提供。
GUCCI，獅頭黃金鑲鑽項鍊，鑲嵌黃色綠柱石，價格店洽。圖 / GUCCI提供。
GUCCI，獅頭黃金鑲鑽項鍊，鑲嵌黃色綠柱石，價格店洽。圖 / GUCCI提供。
GUCCI Dionysus紅寶石白金鑲鑽長耳環，價格店洽。圖 / GUCCI提供。
GUCCI Dionysus紅寶石白金鑲鑽長耳環，價格店洽。圖 / GUCCI提供。
GUCCI，獅頭白金鑲鑽耳環，鑲嵌沙弗萊石，價格店洽。圖 / GUCCI提供。
GUCCI，獅頭白金鑲鑽耳環，鑲嵌沙弗萊石，價格店洽。圖 / GUCCI提供。
GUCCI，黃色藍寶石白金鑲鑽頭飾，價格店洽。圖 / GUCCI提供。
GUCCI，黃色藍寶石白金鑲鑽頭飾，價格店洽。圖 / GUCCI提供。
除了發表全新高級珠寶，形象廣告則由演員Jodie Turner-Smith擔綱演出。圖 / GUCCI提供。
除了發表全新高級珠寶，形象廣告則由演員Jodie Turner-Smith擔綱演出。圖 / GUCCI提供。

珠寶 Gucci

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