百貨大人系美食輕鬆帶回家 居家版深夜食堂開張

餐飲禁內用後,造就外送外帶美食需求激增,也讓百貨與主題餐廳推出更精緻與氛圍感的外送外帶美食,讓在家期間的餐桌天天都有變化。

新光三越台北信義新天地的主題餐廳,過去一直是百貨「大人系深夜食堂」的美食集中地,現在這些深夜食堂料理,也都可以透過外送、外帶服務,讓在家防疫時光輕鬆一下。

新光三越外帶外送業績較去年同期成長4成,現號召多家知名餐廳,包括「老乾杯」嚴選頂級澳洲產和牛橫膈膜及限定牛舌;「黑毛屋本家」推出的個人生食鍋物及熟食鍋物;米其林餐盤推薦的「WILDWOOD」推出在家安心吃二人及四人套餐;餐酒館「Chope Chope Eatery」的蝦醬雞翅及五香卷,還有「欣葉台菜」及「小後苑餐酒館」等眾多美食皆提供skm eats外帶外送、安心快取Bar服務,讓民眾輕鬆將美味餐點一次打包。

同時即日起新光三越超市推出「新潮啤酒季」,網羅黑啤、淡啤、燒酒等多款啤酒和經典下酒菜,讓消費者打造居家啤酒吧。消費者可先透過電話或熟客系統進行預訂,即可至安心快取Bar取貨,並搭配skm pay零接觸結帳,即可享受無需下車的得來速專屬服務。

SOGO台北店自推出Foodpanda外送美食滿百折50活動以來,外送業績較疫情進入三級前有倍數成長,整合館內餐廳、美食街名店及快閃美食推出平常吃不到的「老饕美味外帶餐盒」價位百元起跳,6月30日前享外帶外送優惠價,只要事先約定還可提供「免下車取餐服務」。此外忠孝館Fresh Mart也針對居家自煮需求推出新鮮蔬菜組合箱,售價1,000元,每日限量20箱。