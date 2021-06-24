百貨大人系美食輕鬆帶回家 居家版深夜食堂開張
餐飲禁內用後，造就外送外帶美食需求激增，也讓百貨與主題餐廳推出更精緻與氛圍感的外送外帶美食，讓在家期間的餐桌天天都有變化。
新光三越台北信義新天地的主題餐廳，過去一直是百貨「大人系深夜食堂」的美食集中地，現在這些深夜食堂料理，也都可以透過外送、外帶服務，讓在家防疫時光輕鬆一下。
新光三越外帶外送業績較去年同期成長4成，現號召多家知名餐廳，包括「老乾杯」嚴選頂級澳洲產和牛橫膈膜及限定牛舌；「黑毛屋本家」推出的個人生食鍋物及熟食鍋物；米其林餐盤推薦的「WILDWOOD」推出在家安心吃二人及四人套餐；餐酒館「Chope Chope Eatery」的蝦醬雞翅及五香卷，還有「欣葉台菜」及「小後苑餐酒館」等眾多美食皆提供skm eats外帶外送、安心快取Bar服務，讓民眾輕鬆將美味餐點一次打包。
同時即日起新光三越超市推出「新潮啤酒季」，網羅黑啤、淡啤、燒酒等多款啤酒和經典下酒菜，讓消費者打造居家啤酒吧。消費者可先透過電話或熟客系統進行預訂，即可至安心快取Bar取貨，並搭配skm pay零接觸結帳，即可享受無需下車的得來速專屬服務。
SOGO台北店自推出Foodpanda外送美食滿百折50活動以來，外送業績較疫情進入三級前有倍數成長，整合館內餐廳、美食街名店及快閃美食推出平常吃不到的「老饕美味外帶餐盒」價位百元起跳，6月30日前享外帶外送優惠價，只要事先約定還可提供「免下車取餐服務」。此外忠孝館Fresh Mart也針對居家自煮需求推出新鮮蔬菜組合箱，售價1,000元，每日限量20箱。
微風主打高樓層餐廳，像是微風南山的MiraWan、Saffron 46、和牛47與微風信義的麻辣45、SEA TO SKY、Morton’s The Steakhouse，在疫情期間也首度推外帶外送服務深受許多熟客歡迎。當中，Morton’s The Steakhouse也推出「Chef’s Table Home Kits牛排料理包」，在家也能享受現煎牛排的料理樂趣。
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