盤點夏季必備6款太陽眼鏡 連小賈斯汀、超模Bella Hadid都愛不釋手

什麼樣的墨鏡？可以讓潮流名人小賈斯汀、Kendall Jenner和超模Bella Hadid私下都愛戴？ 而RIMOWA承襲了奢華旅行精神，所創作的全新太陽眼鏡；以及路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）的新款男用墨鏡，都是這一季穿搭時，不可錯過的話題設計。

誕生於2018年，由Demi Mae Yip創立的DMY BY DMY儼然成為名人圈中最炙手的配件品牌。而旗下的Olsen更是讓Bella Hadid頻頻被街拍時，身上最亮眼的行頭之一。這是以雙胞胎女星歐森姐妹為靈感命名，起因是一開始的Olsen只有兩款顏色，代表雙胞胎各有各的個性一般。而Valentina靈感繆思則來自於多位時尚名人，而且屬於四季別都可使用的度假款式，超模Gigi Hadid 亦曾配戴過。系列鏡框材質皆為醋酸纖維，鏡腳添加金色不鏽鋼手工製成，鏡片能有效隔絕紫外線保護眼睛、可調整式的鼻托也讓配戴時更為舒適。

RIMOWA Bridge Pilot太陽眼鏡11,410元。圖／RIMOWA提供

跨入眼鏡市場的RIMOWA也沒讓粉絲失望，從先前的撞色造型，到這一季的新款，細節處理都呼應了旅行概念。如同向航空業黃金年代的經典行李箱致敬的Navigator太陽眼鏡，鏡框以鉚釘組合兩層眼罩式尼龍前框；超細金屬鏡臂也塑造極致輕盈的感覺。而Pilot太陽眼鏡呼應 RIMOWA經典鋁鎂合金行李箱，透明尼龍前框以鉚釘連接不鏽鋼鏡臂，並添加最新的Mercury水星灰色，讓人愛不釋手。

由男裝藝術總監Virgil Abloh操刀的LV CYCLONE太陽眼鏡，自品牌傳人在Georges Vuitton在1896年所創作的經典花朵擷取靈感，並向2006年秋冬時裝秀致敬。於是可見，呼應著象徵性的巴塞隆納德國館建築中所使用變質岩的綠色大理石花紋，點綴於鏡框上。同時還備有黑色經典花紋版的鍍金金屬鏡框，且自鑲嵌在鉸鍊上的LV縮寫，以及裝飾鏡片的鉚釘上，同樣看得到這些金屬，是向傳承致意。

DMY BY DMY Valentina款膠框墨鏡6,980元。圖／artifacts提供

LV CYCLONE黑色太陽眼鏡27,300元。圖／路易威登提供

LV CYCLONE綠色大理石太陽眼鏡28,000元。圖／路易威登提供

RIMOWA Bridge Navigator太陽眼鏡13,100元。圖／RIMOWA提供