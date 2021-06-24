快訊

雙北疫調關係好原因曝光！ 侯友宜指關鍵在「這對夫妻」

吳釗燮接受CNN專訪！坦言「必須對武統做好準備」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

盤點夏季必備6款太陽眼鏡 連小賈斯汀、超模Bella Hadid都愛不釋手

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
（左起）超模Bella Hadid、小賈斯汀和Hailey Bieber都是DMY BY DMY粉絲。圖／artifacts提供
（左起）超模Bella Hadid、小賈斯汀和Hailey Bieber都是DMY BY DMY粉絲。圖／artifacts提供

什麼樣的墨鏡？可以讓潮流名人小賈斯汀、Kendall Jenner和超模Bella Hadid私下都愛戴？ 而RIMOWA承襲了奢華旅行精神，所創作的全新太陽眼鏡；以及路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）的新款男用墨鏡，都是這一季穿搭時，不可錯過的話題設計。

誕生於2018年，由Demi Mae Yip創立的DMY BY DMY儼然成為名人圈中最炙手的配件品牌。而旗下的Olsen更是讓Bella Hadid頻頻被街拍時，身上最亮眼的行頭之一。這是以雙胞胎女星歐森姐妹為靈感命名，起因是一開始的Olsen只有兩款顏色，代表雙胞胎各有各的個性一般。而Valentina靈感繆思則來自於多位時尚名人，而且屬於四季別都可使用的度假款式，超模Gigi Hadid 亦曾配戴過。系列鏡框材質皆為醋酸纖維，鏡腳添加金色不鏽鋼手工製成，鏡片能有效隔絕紫外線保護眼睛、可調整式的鼻托也讓配戴時更為舒適。

RIMOWA Bridge Pilot太陽眼鏡11,410元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Bridge Pilot太陽眼鏡11,410元。圖／RIMOWA提供

跨入眼鏡市場的RIMOWA也沒讓粉絲失望，從先前的撞色造型，到這一季的新款，細節處理都呼應了旅行概念。如同向航空業黃金年代的經典行李箱致敬的Navigator太陽眼鏡，鏡框以鉚釘組合兩層眼罩式尼龍前框；超細金屬鏡臂也塑造極致輕盈的感覺。而Pilot太陽眼鏡呼應 RIMOWA經典鋁鎂合金行李箱，透明尼龍前框以鉚釘連接不鏽鋼鏡臂，並添加最新的Mercury水星灰色，讓人愛不釋手。

由男裝藝術總監Virgil Abloh操刀的LV CYCLONE太陽眼鏡，自品牌傳人在Georges Vuitton在1896年所創作的經典花朵擷取靈感，並向2006年秋冬時裝秀致敬。於是可見，呼應著象徵性的巴塞隆納德國館建築中所使用變質岩的綠色大理石花紋，點綴於鏡框上。同時還備有黑色經典花紋版的鍍金金屬鏡框，且自鑲嵌在鉸鍊上的LV縮寫，以及裝飾鏡片的鉚釘上，同樣看得到這些金屬，是向傳承致意。

DMY BY DMY Valentina款膠框墨鏡6,980元。圖／artifacts提供
DMY BY DMY Valentina款膠框墨鏡6,980元。圖／artifacts提供

LV CYCLONE黑色太陽眼鏡27,300元。圖／路易威登提供
LV CYCLONE黑色太陽眼鏡27,300元。圖／路易威登提供

LV CYCLONE綠色大理石太陽眼鏡28,000元。圖／路易威登提供
LV CYCLONE綠色大理石太陽眼鏡28,000元。圖／路易威登提供

RIMOWA Bridge Navigator太陽眼鏡13,100元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Bridge Navigator太陽眼鏡13,100元。圖／RIMOWA提供

DMY BY DMY Olsen款細框金邊墨鏡6,680元。圖／artifacts提供
DMY BY DMY Olsen款細框金邊墨鏡6,680元。圖／artifacts提供

LV 雙胞胎

延伸閱讀

「我會裸體彈鋼琴！」 超模Cara公開新豪宅 還有球池好羨慕！

BLACKPINK Lisa最新代言美照出爐！戴最買得起的寶格麗

穿球鞋進法國總統府？小賈夫妻「不正經穿搭」猛吸500萬讚

小惡魔變大魔王！超模芭芭拉帕爾文辣穿網襪曬M字腿　大衣裡沒穿電暈粉絲

相關新聞

LINE TV重返經典 雲門舞集線上看

防疫加強的生活已啟動一個月了，居家娛樂選擇越來越多元，許多線上活動興起，當然表演也不例外，LINE TV數位劇場為了讓喜愛看藝文表演的觀眾們在家也能享受劇場時光，與不同類型劇團合作，包含故事工廠、栢優座、C Musical、古典樂等，還有台灣最具代表性的現代舞團雲門舞集。

GUCCI高級珠寶「歡愉花園」繁盛再開 入門價150萬起

珠寶之所以令人欣羨、起心動念想要收藏，正因為寶石背後訴說的故事，引領心神意念遁入了超現實的夢幻時空。繼2019年在巴黎芳...

百貨大人系美食輕鬆帶回家 居家版深夜食堂開張

餐飲禁內用後，造就外送外帶美食需求激增，也讓百貨與主題餐廳推出更精緻與氛圍感的外送外帶美食，讓在家期間的餐桌天天都有變化...

盤點夏季必備6款太陽眼鏡 連小賈斯汀、超模Bella Hadid都愛不釋手

什麼樣的墨鏡？可以讓潮流名人小賈斯汀、Kendall Jenner和超模Bella Hadid私下都愛戴？ 而RIMOW...

「我會裸體彈鋼琴！」 超模Cara公開新豪宅 還有球池好羨慕！

如果要談近十年最有名氣的超模，來自英國的Cara Delevingne絕對是代表人物之一。現年28歲的她出道以來代言接不...

俏皮小護士好Q萌！曼秀雷敦軟膏有「台灣味」還做公益

「曼秀雷敦軟膏」是台灣幾乎家家戶戶中必備的物品之一，不管是暱稱小護士、面速力達母，都讓人好喜歡，曼秀雷敦軟膏上的「小護士...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。