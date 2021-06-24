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「我會裸體彈鋼琴！」 超模Cara公開新豪宅 還有球池好羨慕！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Cara Delevingne接受美國月刊《建築文摘》Architectural Digest 的專訪，公開了個人在洛杉磯的豪宅。圖／摘自Youtube
Cara Delevingne接受美國月刊《建築文摘》Architectural Digest 的專訪，公開了個人在洛杉磯的豪宅。圖／摘自Youtube

如果要談近十年最有名氣的超模，來自英國的Cara Delevingne絕對是代表人物之一。現年28歲的她出道以來代言接不完，不同於許多品牌愛用的高冷模特兒，她更是被大眾所熟知的精品寵兒，個性搞怪調皮超討喜。目前還是models.com網站中The Money Girls榜單中的一員，吸金力也是相當高。

最近她接受美國月刊《建築文摘》Architectural Digest 的專訪，公開了個人在洛杉磯的豪宅。早在兩年前，她也曾帶大家參觀她和姊姊Poppy Delevingne的豪宅，不過這次新裝修完工的個人天地顯然更有所謂Cara Style，各種細節都非常有趣，「我媽常說，如果你覺得無聊，你也會變成一個無趣的人。」Cara表示，所以整間屋子就像她本人形容的，根本是座成人遊樂場，一點都不無聊！

Cara透露，《花花公子》雜誌的創刊人休海夫納 (Hugh Hefner)是她這座宅邸的靈感來源，接待廳裡放著一架透明的鋼琴和遊戲機台，Cara自曝平常一個人在家會裸體彈琴，遊戲機台也是以花花公子元素設計的。主客廳可以看到牆面上以粉紅色GUCCI白鶴壁紙點綴，優雅中又帶著氣勢。另一個角落還藏了一個限制級的設計—特別訂製的陰道隧道，看起來是用粉紅色布料和桃紅羽毛搭建而成，Cara說當她需要思考的時候就會爬進來，這個空間可以啟發她的靈感。更好玩的是這個隧道另一頭是一台洗衣機造型的出口，所以當她結束思考可以從洗衣機爬出來，大概像是整個人煥然一新的概念吧！

另外，她的廁所主題是大衛鮑伊，隨處可見他標誌性的閃電造型。在二樓還有一整面的帽子牆和一個變裝小空間，可以讓造訪的客人試戴試玩。導演大衛林區也是她另一個靈感來源，紅色的撲克牌空間透著一股神秘感，如果不小心輸了還可以馬上跳進旁邊的紅白球池：「不管你幾歲，每個人都需要球池，這對釋放壓力很有效。」Cara說。談到稍嫌過硬的地板，她也再度發揮自己無厘頭的性格：「通常你踩久了腳會痛，所以我後來就都溜滑板車移動。」音樂廳擺放著古董點唱機，另外還有配有鋼管和鞦韆的成人專屬空間。

在整間建築無論室內室外，都可以在很多地方找到獅子元素的設計，像是抱枕、雕像等等，這點和香奈兒女士很像，原來Cara也是獅子座的！看完她的這座「成人遊樂場」豪宅，是不是覺得如果可以著在這裡，就算要再待上個半年不出門好像也不是問題？實在太令人羨慕啦！https://www.youtube.com/watch?v=vx09_4cEzlM

撲克間。圖／摘自Youtube
撲克間。圖／摘自Youtube
陰道隧道的出口。圖／摘自Youtube
陰道隧道的出口。圖／摘自Youtube
Cara認為每個人都需要一座球池幫助渡過低潮。圖／摘自Youtube
Cara認為每個人都需要一座球池幫助渡過低潮。圖／摘自Youtube
在二樓還有一整面的帽子牆和一個變裝小空間，可以讓造訪的客人試戴試玩。圖／摘自Youtube
在二樓還有一整面的帽子牆和一個變裝小空間，可以讓造訪的客人試戴試玩。圖／摘自Youtube
接待廳裡放著一架透明的鋼琴和遊戲機台，Cara自曝平常一個人在家會裸體彈琴。圖／摘自Youtube
接待廳裡放著一架透明的鋼琴和遊戲機台，Cara自曝平常一個人在家會裸體彈琴。圖／摘自Youtube
在二樓還有一整面的帽子牆和一個變裝小空間，可以讓造訪的客人試戴試玩。圖／摘自Youtube
在二樓還有一整面的帽子牆和一個變裝小空間，可以讓造訪的客人試戴試玩。圖／摘自Youtube
還有配有鋼管和鞦韆的成人專屬空間。圖／摘自Youtube
還有配有鋼管和鞦韆的成人專屬空間。圖／摘自Youtube
陰道隧道。圖／摘自Youtube
陰道隧道。圖／摘自Youtube
Cara Delevingne接受美國月刊《建築文摘》Architectural Digest 的專訪，公開了個人在洛杉磯的豪宅。圖／摘自Youtube
Cara Delevingne接受美國月刊《建築文摘》Architectural Digest 的專訪，公開了個人在洛杉磯的豪宅。圖／摘自Youtube
主客廳可以看到牆面上以粉紅色GUCCI白鶴壁紙點綴，優雅中又帶著氣勢。圖／摘自Youtube
主客廳可以看到牆面上以粉紅色GUCCI白鶴壁紙點綴，優雅中又帶著氣勢。圖／摘自Youtube
主臥室。圖／摘自Youtube
主臥室。圖／摘自Youtube
遊戲機台是以花花公子元素設計的。圖／摘自Youtube
遊戲機台是以花花公子元素設計的。圖／摘自Youtube
在整間建築無論室內室外，都可以在很多地方找到獅子元素的設計，像是抱枕、雕像等等，這點和香奈兒女士很像，原來Cara也是獅子座的。圖／摘自Youtube
在整間建築無論室內室外，都可以在很多地方找到獅子元素的設計，像是抱枕、雕像等等，這點和香奈兒女士很像，原來Cara也是獅子座的。圖／摘自Youtube

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