「我會裸體彈鋼琴！」 超模Cara公開新豪宅 還有球池好羨慕！

如果要談近十年最有名氣的超模，來自英國的Cara Delevingne絕對是代表人物之一。現年28歲的她出道以來代言接不完，不同於許多品牌愛用的高冷模特兒，她更是被大眾所熟知的精品寵兒，個性搞怪調皮超討喜。目前還是models.com網站中The Money Girls榜單中的一員，吸金力也是相當高。

最近她接受美國月刊《建築文摘》Architectural Digest 的專訪，公開了個人在洛杉磯的豪宅。早在兩年前，她也曾帶大家參觀她和姊姊Poppy Delevingne的豪宅，不過這次新裝修完工的個人天地顯然更有所謂Cara Style，各種細節都非常有趣，「我媽常說，如果你覺得無聊，你也會變成一個無趣的人。」Cara表示，所以整間屋子就像她本人形容的，根本是座成人遊樂場，一點都不無聊！

Cara透露，《花花公子》雜誌的創刊人休海夫納 (Hugh Hefner)是她這座宅邸的靈感來源，接待廳裡放著一架透明的鋼琴和遊戲機台，Cara自曝平常一個人在家會裸體彈琴，遊戲機台也是以花花公子元素設計的。主客廳可以看到牆面上以粉紅色GUCCI白鶴壁紙點綴，優雅中又帶著氣勢。另一個角落還藏了一個限制級的設計—特別訂製的陰道隧道，看起來是用粉紅色布料和桃紅羽毛搭建而成，Cara說當她需要思考的時候就會爬進來，這個空間可以啟發她的靈感。更好玩的是這個隧道另一頭是一台洗衣機造型的出口，所以當她結束思考可以從洗衣機爬出來，大概像是整個人煥然一新的概念吧！

另外，她的廁所主題是大衛鮑伊，隨處可見他標誌性的閃電造型。在二樓還有一整面的帽子牆和一個變裝小空間，可以讓造訪的客人試戴試玩。導演大衛林區也是她另一個靈感來源，紅色的撲克牌空間透著一股神秘感，如果不小心輸了還可以馬上跳進旁邊的紅白球池：「不管你幾歲，每個人都需要球池，這對釋放壓力很有效。」Cara說。談到稍嫌過硬的地板，她也再度發揮自己無厘頭的性格：「通常你踩久了腳會痛，所以我後來就都溜滑板車移動。」音樂廳擺放著古董點唱機，另外還有配有鋼管和鞦韆的成人專屬空間。