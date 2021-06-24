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俏皮小護士好Q萌！曼秀雷敦軟膏有「台灣味」還做公益

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
曼秀雷敦軟膏與印花樂，共同推出公益限定版。圖／曼秀雷敦提供
曼秀雷敦軟膏與印花樂，共同推出公益限定版。圖／曼秀雷敦提供

「曼秀雷敦軟膏」是台灣幾乎家家戶戶中必備的物品之一，不管是暱稱小護士、面速力達母，都讓人好喜歡，曼秀雷敦軟膏上的「小護士」圖案，更是招牌，今年曼秀雷敦軟膏飄起「台灣味」，邀來台灣文創品牌「印花樂」合作，推出2款「曼秀雷敦軟膏公益限定版」，有讓人看了心情好的印花，連小護士都有俏皮表情，讓人大呼好Q萌。

兩款設計中，第一款「微甜設計」，讓小護士有著各種可愛俏皮的表情，以普普風格搭配小花，讓人感覺到溫暖；另一款「花漾設計」則是結合印花圖案，讓美好生命注入生活。

只要購入曼秀雷敦軟膏公益限定版，品牌會將部分所得捐予失親兒福利基金會，邀請大家關注弱勢兒童。兩款陸續於6月中、7月中於屈臣氏、康是美、寶雅、MOMO等通路開賣。

曼秀雷敦軟膏與印花樂推出公益限定版，此為「微甜設計」。圖／曼秀雷敦提供
曼秀雷敦軟膏與印花樂推出公益限定版，此為「微甜設計」。圖／曼秀雷敦提供
曼秀雷敦軟膏與印花樂推出公益限定版，此為「花漾設計」。圖／曼秀雷敦提供
曼秀雷敦軟膏與印花樂推出公益限定版，此為「花漾設計」。圖／曼秀雷敦提供

品牌 文創

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