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拚活路百貨不斷進化 巨城、宏匯7月線上購物再進階

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
宏匯廣場攜手館內餐飲推出「免入館加倍安心帶」業績超乎預期。圖／宏匯廣場提供
宏匯廣場攜手館內餐飲推出「免入館加倍安心帶」業績超乎預期。圖／宏匯廣場提供

三級警戒再延長，百貨餐廳、美食街持續禁止內用，美食外送外帶需求明顯大增，業績數倍成長起跳，此時百貨App、線上購物與美食外送外帶功能，可說已是疫情期間實體人流截斷後百貨營運維生的葉克膜，且各百貨商場線上服務不斷升級進化中。

遠東巨城購物中心美食外送及行動外帶服務，攜手館內餐飲近百家品牌超過1,500項商品，巨城統計，美食外送業績較3月疫情爆發前成長逾4倍、客單價成長4成；另有「巨城行動外帶」，透過巨城App選定餐點使用線上支付，從餐廳製作、出餐至送達取餐處，免下車取餐一條龍式服務，每日中午及晚餐尖峰時段接單不斷，周末假日平均每小時更超過200張訂單，外帶業績強勁成長。

遠東巨城購物中心營運長游欣宜表示，配合中央防疫政策，巨城即時因應調整各項服務，接下來持續優化App線上購物功能，除了現有的美食外送、行動外帶，更推出食材、料理包宅配服務，消費者可透過巨城App依家庭人數選購居家自煮所需的魚肉蔬果、輕食配料、真空熟食包、冷凍包等組合，一次購足2至3天的用餐量線上支付後送到家，減少出門次數便利又安心。

此外，巨城也結合館內物流中心與品牌廠商，預計在7月份推出「巨城行動宅配」，提供消費者宅家防疫熱門的居家生活、親子娛樂、3C配件、保養香氛類等商品，搭配各項優惠折扣方案，消費者只需要使用行動裝置操作，不受地域限制即可享線上選購支付、線下宅配到府的購物服務。

宏匯廣場6月28日前持續暫停百貨零售專櫃的現場營業，攜手31家餐飲品牌的「免入館加倍安心帶」自推出以來業績超乎預期，宏匯廣場指出，目前仍無法預測市場景氣何時能夠完全回復，但仍投入了更多資源做更多準備，預計自7月開始推出宏匯e-shop線上購、輕鬆一鍵享折扣、防疫平安感謝季、安心FUN暑假等一系列活動，與合作夥伴一起往前。

巨城App「巨城行動外帶」功能，選定餐點線上支付，從餐廳製作、出餐至送達取餐處，免下車取餐一條龍式服務。圖／巨城提供
巨城App「巨城行動外帶」功能，選定餐點線上支付，從餐廳製作、出餐至送達取餐處，免下車取餐一條龍式服務。圖／巨城提供
巨城每日中午及晚餐尖峰時段，快速取餐車潮。圖／巨城提供
巨城每日中午及晚餐尖峰時段，快速取餐車潮。圖／巨城提供
宏匯廣場預計自7月開始推出宏匯e-shop線上購。圖／宏匯廣場提供
宏匯廣場預計自7月開始推出宏匯e-shop線上購。圖／宏匯廣場提供

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