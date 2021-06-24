支援血氧飽和度追蹤！「小米手環6」於7月1日全面開賣

小米手環為全球熱銷穿戴式手環系列，自2014年推出以來，在全球出貨超過1.2億條，最新款「小米手環6」自今年3月發表後，旋即颳起搶購熱潮，不到一個月就創下全球破百萬出貨量；在米粉熱切的期盼下，小米台灣宣布「小米手環6」將於7月1日正式在台灣開賣，配備1.56吋AMOLED大螢幕，支援血氧飽和度追蹤、24小時心律監測、睡眠監測等功能，內建高達30種運動模式，並提供高達60多種個性表盤及可另購的多色專屬表帶，售價1,095元。

「小米手環6」內建PPG生物感應器，除了可進行24小時智慧型心率監測，在運動或休息時掌控心率起伏變化，更新增SpO2血氧飽和度追蹤功能，睡眠監測功能則可追蹤用戶夜間的血氧飽和度、心率變化及呼吸狀況，透過記錄睡眠時間長度、深層及淺層睡眠、REM快速動眼期睡眠等數據，分析睡眠品質，幫助用戶培養規律睡眠的好習慣。

延續上一代的多元運動模式，「小米手環6」更新增了高強度間歇訓練、籃球、拳擊、 Zumba和皮拉提斯等模式，提供30種運動模式，可在不同模式之下偵測用戶的運動持續時間、燃燒卡路里和心率等資訊，並可自動辨識戶外跑步、跑步機、划船機、滑步機、健走、騎單車等6種運動模式，支援5 ATM防水等級，具備50公尺深的防水功能，可在淋浴及游泳時配戴。

「小米手環6」擁有1.56吋AMOLED大螢幕，搭載磁吸式充電功能，一碰即充不必拆裝表帶，在省電模式下可連續使用19天、正常模式下可連續使用14天、高耗電應用下可連續使用5天，免去時時充電的麻煩。應用程式中內建60多款專為全螢幕設計的個性表盤，讓用戶依據個人風格隨心變換。

「小米手環6」隨盒標配百搭的石墨黑腕帶，售價1,095元，另可加購象牙白、玫瑰紫、石墨黑、天空藍、熱力橙、向日黃、青松綠及藕荷粉等8色腕帶，每款95元，將於7月1日上午10點起於小米商城mi.com、小米實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、senaonline神腦生活、遠傳friDay購物、法雅客網路商店、遠傳電信、全國電子（實體門市與全國Digital City線上購物）、燦坤3C（實體門市與燦坤3C線上購物）開賣。