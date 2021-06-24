就要這咖！金賓威士忌與「頑童MJ116」聯名Mini Bar

在粉絲不斷敲碗引領企盼下，金賓美國波本威士忌以及「頑童MJ116」，決定於通路推出於最新發燒單曲「Sweet Baby」MV片頭中，讓宅男一秒變身瘦子E.SO的神器——Jim Beam X MJ116「刺青版」聯名Mini Bar，讓大家即使宅在家也能輕鬆開局。

該款「刺青版」聯名Mini Bar，由「頑童MJ116」擔任設計總監，親自操刀設計，打造具有美式復刻精神的外盒。外盒上的老鷹與菊花圖騰等，皆來自瘦子E.SO、大淵MUTA和小春Kenzy的個人元素。Mini Bar內含金賓美國波本威士忌200ml、Shot杯與金賓Highball酒譜等；預計即日起於量販通路，7月9日起於菸酒專賣店，推出滿額贈與加價購活動。

設計總監之一瘦子E.SO說道：「金賓給人的感覺就是很美式、很直接，又具有態度，其實就跟頑童整個形象蠻像的。」成員小春Kenzy在看到成果後，更向全台老鄉喊話：「喝酒的人，就是要必備這一咖。」

即日起至7月底，於指定量販通路購買金賓美國波本威士忌消費滿額1,500元，並上活動網頁登錄後，不須另外付費，即可把這咖帶回家。此外，自7月9日起至8月底，另可於菸酒專賣通路加價購入。活動詳情可參考金賓美國波本威士忌活動官方網頁。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康