皇家禮炮23年 唯一以台灣限定威士忌稱霸ISC雙金殿堂

源於英國有業界規模最大賽事之名的國際烈酒大賽（International Spirits Challenge，ISC），日前公布第26屆ISC 2021最新獲獎名單，在入選奪金的眾多酒款中，頂級蘇格蘭威士忌品牌皇家禮炮除一舉奪下3面雙金、4面金獎外，更傲視所有參賽者，成為唯一在蘇格蘭威士忌品類中拿下最多面雙金大獎的品牌。其中全球唯一、台灣獨家限定的皇家禮炮23年，首度參賽即拿下雙金最大獎之最高榮耀，以100%的台灣DNA驚豔全球，再現皇家禮炮王者風範。

皇家淵源深厚且擁有英國王室風範的皇家禮炮蘇格蘭威士忌，今年於ISC 2021賽事中，分別由皇家禮炮23年、皇家禮炮62禮讚、皇家禮炮21年威士忌囊括3面雙金最高榮譽，成為ISC 2021最佳蘇格蘭威士忌品類中的最大贏家（共僅16款蘇格蘭威士忌入選）。金獎則由皇家禮炮21年調和麥芽威士忌、皇家禮炮21年絕響調和威士忌（機場獨賣）、皇家禮炮25年威士忌（機場獨賣）、皇家禮炮38年命運之石4款，印證皇家禮炮傲視酒界的強悍實力。

被譽為唯一擁有台灣DNA的「皇家禮炮23年蘇格蘭威士忌」台灣獨賣款，此次於ISC 2021首度參賽，即拿下雙金獎展現傲人成就，更是在ISC 2021蘇格蘭威士忌品類中，唯一一款以台灣限定酒款奪得雙金獎的蘇格蘭威士忌，也是暨2020年首度參與IWSC國際葡萄酒暨烈酒競賽，即以98超高分榮獲IWSC特金獎（Outstanding Gold）展現強悍實力後，為皇家禮炮再次寫下經典不凡的傳奇篇章。

「皇家禮炮23年蘇格蘭威士忌」以台灣水果鳳梨、芒果與香蕉為基底，富熱帶水果特有的濃郁果香，並帶來龍眼乾如蜜的氣息與東方美人的茶香尾韻，由皇家禮炮首席調酒師Sandy Hyslop與皇家禮炮創意顧問Barnabé Fillion共同為台灣獨家量身訂製。隨著ISC 2021大賽以雙金之姿大放異彩，預計也將讓各地愛好威士忌的藏家們，為台灣獨有的皇家禮炮23年掀起競藏的熱潮。

同獲雙金榮耀的「皇家禮炮21年調和蘇格蘭威士忌」，則以自21年為入門酒款年份的王者風範，睥睨市場眾多視21年為最高年份的對手，自2019 ISC贏得雙金獎之後，再度蟬聯雙金殊榮，以強烈鮮明的柑橘氣息和雪莉的細緻酒體帶來優雅的煙燻特色，穩坐名家威士忌經典寶座。