快訊

【疫情這堂課】君品總經理張倚蘭堅持「儀式感」 期盼疫後新文藝復興

上午才剛打疫苗！ 桃園長照中心7旬老婦沒了心跳送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

皇家禮炮23年 唯一以台灣限定威士忌稱霸ISC雙金殿堂

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
皇家禮炮21年調和麥芽蘇格蘭威士忌，榮獲ISC 2021金獎。圖／台灣保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
皇家禮炮21年調和麥芽蘇格蘭威士忌，榮獲ISC 2021金獎。圖／台灣保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

源於英國有業界規模最大賽事之名的國際烈酒大賽（International Spirits Challenge，ISC），日前公布第26屆ISC 2021最新獲獎名單，在入選奪金的眾多酒款中，頂級蘇格蘭威士忌品牌皇家禮炮除一舉奪下3面雙金、4面金獎外，更傲視所有參賽者，成為唯一在蘇格蘭威士忌品類中拿下最多面雙金大獎的品牌。其中全球唯一、台灣獨家限定的皇家禮炮23年，首度參賽即拿下雙金最大獎之最高榮耀，以100%的台灣DNA驚豔全球，再現皇家禮炮王者風範。

皇家淵源深厚且擁有英國王室風範的皇家禮炮蘇格蘭威士忌，今年於ISC 2021賽事中，分別由皇家禮炮23年、皇家禮炮62禮讚、皇家禮炮21年威士忌囊括3面雙金最高榮譽，成為ISC 2021最佳蘇格蘭威士忌品類中的最大贏家（共僅16款蘇格蘭威士忌入選）。金獎則由皇家禮炮21年調和麥芽威士忌、皇家禮炮21年絕響調和威士忌（機場獨賣）、皇家禮炮25年威士忌（機場獨賣）、皇家禮炮38年命運之石4款，印證皇家禮炮傲視酒界的強悍實力。

被譽為唯一擁有台灣DNA的「皇家禮炮23年蘇格蘭威士忌」台灣獨賣款，此次於ISC 2021首度參賽，即拿下雙金獎展現傲人成就，更是在ISC 2021蘇格蘭威士忌品類中，唯一一款以台灣限定酒款奪得雙金獎的蘇格蘭威士忌，也是暨2020年首度參與IWSC國際葡萄酒暨烈酒競賽，即以98超高分榮獲IWSC特金獎（Outstanding Gold）展現強悍實力後，為皇家禮炮再次寫下經典不凡的傳奇篇章。

「皇家禮炮23年蘇格蘭威士忌」以台灣水果鳳梨、芒果與香蕉為基底，富熱帶水果特有的濃郁果香，並帶來龍眼乾如蜜的氣息與東方美人的茶香尾韻，由皇家禮炮首席調酒師Sandy Hyslop與皇家禮炮創意顧問Barnabé Fillion共同為台灣獨家量身訂製。隨著ISC 2021大賽以雙金之姿大放異彩，預計也將讓各地愛好威士忌的藏家們，為台灣獨有的皇家禮炮23年掀起競藏的熱潮。

同獲雙金榮耀的「皇家禮炮21年調和蘇格蘭威士忌」，則以自21年為入門酒款年份的王者風範，睥睨市場眾多視21年為最高年份的對手，自2019 ISC贏得雙金獎之後，再度蟬聯雙金殊榮，以強烈鮮明的柑橘氣息和雪莉的細緻酒體帶來優雅的煙燻特色，穩坐名家威士忌經典寶座。

此外，自2019年首次在21年系列加入新酒款的「皇家禮炮21年調和麥芽蘇格蘭威士忌」，今年則暨2019年ISC首度參賽即贏得金獎、2020年ISC拿下雙金獎後再次鍍金。該酒款採用超過21種陳年21年以上之珍釀的單一麥芽威士忌調製而成，杏桃與梨子甜熟的香氣層疊出眾，餘韻綿長，於超過1800款激烈競爭的酒款中脫穎而出。

皇家禮炮21年調和蘇格蘭威士忌，榮獲ISC 2021雙金獎。圖／台灣保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
皇家禮炮21年調和蘇格蘭威士忌，榮獲ISC 2021雙金獎。圖／台灣保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
皇家禮炮23年蘇格蘭威士忌，榮獲ISC 2021雙金獎。圖／台灣保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
皇家禮炮23年蘇格蘭威士忌，榮獲ISC 2021雙金獎。圖／台灣保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
威士忌之王皇家禮炮，橫掃ISC 2021獲至高殊榮。圖／台灣保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
威士忌之王皇家禮炮，橫掃ISC 2021獲至高殊榮。圖／台灣保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
皇家禮炮62禮讚，榮獲ISC 2021雙金獎。圖／台灣保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
皇家禮炮62禮讚，榮獲ISC 2021雙金獎。圖／台灣保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

蘇格蘭 機場 品牌

延伸閱讀

你是哪一型？從居家隱性人格一窺宅家威士忌喝法

捷報！2021國際烈酒競賽 OMAR威士忌獲1金、4銀、1銅

吃米其林料理、喝新鮮威士忌、住穀倉房！　蘇格蘭Johnnie Walker傳奇飯店非去不可

王少偉「世紀同框」孫協志！事前「幾乎破局」內幕曝光

相關新聞

凱特王子妃這次不穿洋裝 顯氣質的珊瑚橘西裝外套也太美

凱特王子妃（Kate Middleton，劍橋公爵夫人凱薩琳Duchess of Cambridge）在參訪自然史博物館...

拚活路百貨不斷進化 巨城、宏匯7月線上購物再進階

三級警戒再延長，百貨餐廳、美食街持續禁止內用，美食外送外帶需求明顯大增，業績數倍成長起跳，此時百貨App、線上購物與美食...

支援血氧飽和度追蹤！「小米手環6」於7月1日全面開賣

小米手環為全球熱銷穿戴式手環系列，自2014年推出以來，在全球出貨超過1.2億條，最新款「小米手環6」自今年3月發表後，...

就要這咖！金賓威士忌與「頑童MJ116」聯名Mini Bar

在粉絲不斷敲碗引領企盼下，金賓美國波本威士忌以及「頑童MJ116」，決定於通路推出於最新發燒單曲「Sweet Baby」...

皇家禮炮23年 唯一以台灣限定威士忌稱霸ISC雙金殿堂

源於英國有業界規模最大賽事之名的國際烈酒大賽（International Spirits Challenge，ISC），...

如何靠穿搭變成氣質女？「全甄教」教主田馥甄示範給你看！

「精緻日系風」、「優雅自信」是許多女性想要在穿搭時，想要傳達給他人的關鍵字。身為文青女神，被粉絲暱稱為「全甄教」教主的田...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。