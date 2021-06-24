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如何靠穿搭變成氣質女？「全甄教」教主田馥甄示範給你看！

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
CITIZEN代言人田馥甄優雅演繹全新光動能全球電波粉紅金女表。圖／CITIZEN提供
CITIZEN代言人田馥甄優雅演繹全新光動能全球電波粉紅金女表。圖／CITIZEN提供

「精緻日系風」、「優雅自信」是許多女性想要在穿搭時，想要傳達給他人的關鍵字。身為文青女神，被粉絲暱稱為「全甄教」教主的田馥甄，就透過了配戴一只CITIZEN粉紅金腕表，搭出「氣質女」形象，展現最自然的魅力氣質。

CITIZEN光動能全球電波女表，一直都是品牌熱銷的設計。而近期推出的兩款全新系列表款，同樣延續優雅DNA及日系輕珠寶元素風格，並交由代言人田馥甄來演繹。表款皆搭載全球電波對時功能可提供全球24個城市間之外，還具備了實用的萬年曆功能。此外，CITIZEN還在表盤的刻度、時標裝飾立體金屬飾紋之外，表圈、表冠、甚至表鍊都有著滿滿細節。折線與折角讓腕表每一處都能有著不同的細膩光芒，提供如同飾品般的質感。而且獨家的Sakura pink櫻花粉紅金配色，除了能讓配戴者膚色顯白之外，舉手投足間還自帶高雅氣質。

不只女性想要有氣質穿搭，男性消費者同樣希望能有著帥氣造型，天梭表（TISSOT）則提供了不同過去的必備單品。在去年熱賣的Seastar 1000海星系列漸層綠色表盤，今年就改以更運動感的五板式金屬表鍊，取代過去的米蘭鍊帶。不只如此，這款腕表的陶瓷旋轉表圈，相較於2020年的版本，用來計測潛水時間的數字刻度，也優化為「蝕刻」，除了做工更細緻，也更為耐用。

CITIZEN光動能全球電波ES9432-59W腕表，粉紅金鍍精鋼表殼、表鍊28,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN光動能全球電波ES9432-59W腕表，粉紅金鍍精鋼表殼、表鍊28,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN光動能全球電波EC1037-51A腕表，Sakura pink櫻花粉紅金鍍精鋼表殼、表鍊26,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN光動能全球電波EC1037-51A腕表，Sakura pink櫻花粉紅金鍍精鋼表殼、表鍊26,800元。圖／CITIZEN提供

天梭表Seastar 1000海星系列漸層綠面腕表，精鋼表殼、表鍊，搭配陶瓷表圈24,100元。圖／TISSOT提供
天梭表Seastar 1000海星系列漸層綠面腕表，精鋼表殼、表鍊，搭配陶瓷表圈24,100元。圖／TISSOT提供

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