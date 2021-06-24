OPEN小將16歲慶生！跨界聯名日系文具療癒宅家書寫生活

7-ELEVEN的OPEN小將即將滿16歲，為了讓全民宅家防疫不無聊，6月份起以全新「2021年最新舞蹈MV」、「LINE隨你填貼圖」、「跨界聯名日系文具」、「OPEN! X卡娜赫拉聯名限定商品」等4大主題活動歡慶生日，上傳2021年最新舞蹈MV練舞影片至OPEN小將facebook粉絲團指定貼文還有機會獲得7-ELEVEN禮券5,000元。

OPEN小將2021年全新單曲「OPEN! ROCK YOUR WORLD」 為搖滾動感曲風，新歌舞蹈MV將於6月25日起在7-ELEVEN YouTube 和OPEN小將facebook粉絲團陸續上線，OPEN!家族邀請大眾起身一起跟著動一動，8月31日前於OPEN小將facebook粉絲團上傳練舞影片至指定貼文，就有機會登上OPEN小將facebook粉絲團以及獲得7-ELEVEN禮券5,000元（限2名）。此外，OPEN小將也首次推出隨你填LINE貼圖，每日隨心情更換客製文字，製作出獨一無二的專屬貼圖。

為了陪伴大家度過宅居防疫生活，OPEN!家族首度與日本KOKUYO、KOBARU兩大知名文具品牌聯名推出日系質感文具，由日本原廠開發，原裝進口，粉絲必收，6月30日起於7-ELEVEN全門市獨家限量販售，包括日本暢銷的「

OPEN! X Campus筆記本B5」，推出人氣最高的OPEN小將、LOCK小醬、條碼貓等3款設計，3入組售價199元；市場罕見的「KOBARU漂浮螢光筆」，具有大容量墨水，使用時的筆身擺動或上下倒置，隱藏在筆身內的剪影便會出現，十分可愛，共有OPEN小將＋小桃、LOCK小醬＋條碼貓等兩組，2入組售價199元；還有將OPEN!家族經典大臉印在筆身的「KOBARU雙色原子筆」，共有OPEN小將、LOCK小醬、條碼貓、小桃等4款，每支售價119元。另同步推出「OPEN!春捲包」，共有OPEN小將、家族款等兩種造型，袋身一體成型，簡便捲式收納方式，方便隨身攜帶，每款售價149元。