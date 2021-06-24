快訊

上午才剛打疫苗！ 桃園長照中心7旬老婦沒了心跳送醫

新增34例疫苗接種死亡案例 另累計26例解剖死因出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

OPEN小將16歲慶生！跨界聯名日系文具療癒宅家書寫生活

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
「KOBARU漂浮螢光筆」使用時的筆身擺動或上下倒置，隱藏在筆身內的剪影便會出現，共有OPEN小將＋小桃、LOCK小醬＋條碼貓等兩組，2入組售價199元。圖／7-ELEVEN提供
「KOBARU漂浮螢光筆」使用時的筆身擺動或上下倒置，隱藏在筆身內的剪影便會出現，共有OPEN小將＋小桃、LOCK小醬＋條碼貓等兩組，2入組售價199元。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN的OPEN小將即將滿16歲，為了讓全民宅家防疫不無聊，6月份起以全新「2021年最新舞蹈MV」、「LINE隨你填貼圖」、「跨界聯名日系文具」、「OPEN! X卡娜赫拉聯名限定商品」等4大主題活動歡慶生日，上傳2021年最新舞蹈MV練舞影片至OPEN小將facebook粉絲團指定貼文還有機會獲得7-ELEVEN禮券5,000元。

OPEN小將2021年全新單曲「OPEN! ROCK YOUR WORLD」 為搖滾動感曲風，新歌舞蹈MV將於6月25日起在7-ELEVEN YouTube 和OPEN小將facebook粉絲團陸續上線，OPEN!家族邀請大眾起身一起跟著動一動，8月31日前於OPEN小將facebook粉絲團上傳練舞影片至指定貼文，就有機會登上OPEN小將facebook粉絲團以及獲得7-ELEVEN禮券5,000元（限2名）。此外，OPEN小將也首次推出隨你填LINE貼圖，每日隨心情更換客製文字，製作出獨一無二的專屬貼圖。

為了陪伴大家度過宅居防疫生活，OPEN!家族首度與日本KOKUYO、KOBARU兩大知名文具品牌聯名推出日系質感文具，由日本原廠開發，原裝進口，粉絲必收，6月30日起於7-ELEVEN全門市獨家限量販售，包括日本暢銷的「

OPEN! X Campus筆記本B5」，推出人氣最高的OPEN小將、LOCK小醬、條碼貓等3款設計，3入組售價199元；市場罕見的「KOBARU漂浮螢光筆」，具有大容量墨水，使用時的筆身擺動或上下倒置，隱藏在筆身內的剪影便會出現，十分可愛，共有OPEN小將＋小桃、LOCK小醬＋條碼貓等兩組，2入組售價199元；還有將OPEN!家族經典大臉印在筆身的「KOBARU雙色原子筆」，共有OPEN小將、LOCK小醬、條碼貓、小桃等4款，每支售價119元。另同步推出「OPEN!春捲包」，共有OPEN小將、家族款等兩種造型，袋身一體成型，簡便捲式收納方式，方便隨身攜帶，每款售價149元。

OPEN!家族還將於6月30日起推出新口味零嘴，包括華元甜辣起司洋芋片、卡迪那德州薯條甜燒海苔風味、野餐趣爆米花（附實用收納鐵盒）、QQ軟糖（水蜜桃葡萄口味）、papabubble手工糖－夏日手工OPEN造型脆糖等，外包裝採用與日本插畫家卡娜赫拉（Kanahei）合作的OPEN!家族Q萌造型，打造視覺與味覺的雙重享受。

由日本原廠開發，原裝進口的「KOBARU雙色原子筆」將OPEN!家族經典大臉印在筆身，共有OPEN小將、LOCK小醬、條碼貓、小桃等4款，每支售價119元。圖／7-ELEVEN提供
由日本原廠開發，原裝進口的「KOBARU雙色原子筆」將OPEN!家族經典大臉印在筆身，共有OPEN小將、LOCK小醬、條碼貓、小桃等4款，每支售價119元。圖／7-ELEVEN提供
OPEN!家族將於6月30日起推出新口味零嘴，外包裝採用與日本插畫家卡娜赫拉（Kanahei）合作的OPEN!家族Q萌造型。圖／7-ELEVEN提供
OPEN!家族將於6月30日起推出新口味零嘴，外包裝採用與日本插畫家卡娜赫拉（Kanahei）合作的OPEN!家族Q萌造型。圖／7-ELEVEN提供
OPEN小將歡慶16歲生日，2021年度最新單曲「OPEN! ROCK YOUR WORLD」邀請大眾宅家練舞動一動、上傳影片抽禮券。圖／7-ELEVEN提供
OPEN小將歡慶16歲生日，2021年度最新單曲「OPEN! ROCK YOUR WORLD」邀請大眾宅家練舞動一動、上傳影片抽禮券。圖／7-ELEVEN提供
「OPEN!春捲包」推出OPEN小將、家族款等兩種造型，每款售價149元。圖／7-ELEVEN提供
「OPEN!春捲包」推出OPEN小將、家族款等兩種造型，每款售價149元。圖／7-ELEVEN提供
日本暢銷的「OPEN! X Campus筆記本B5」推出OPEN小將、LOCK小醬、條碼貓等3款設計，3入組售價199元。圖／7-ELEVEN提供
日本暢銷的「OPEN! X Campus筆記本B5」推出OPEN小將、LOCK小醬、條碼貓等3款設計，3入組售價199元。圖／7-ELEVEN提供
「KOBARU漂浮螢光筆」使用時的筆身擺動或上下倒置，隱藏在筆身內的剪影便會出現，共有OPEN小將＋小桃、LOCK小醬＋條碼貓等兩組，2入組售價199元。圖／7-ELEVEN提供
「KOBARU漂浮螢光筆」使用時的筆身擺動或上下倒置，隱藏在筆身內的剪影便會出現，共有OPEN小將＋小桃、LOCK小醬＋條碼貓等兩組，2入組售價199元。圖／7-ELEVEN提供
OPEN!家族首度與日本KOKUYO、KOBARU兩大知名文具品牌聯名推出日系質感文具，6月30日起於7-ELEVEN全門市限量販售。圖／7-ELEVEN提供
OPEN!家族首度與日本KOKUYO、KOBARU兩大知名文具品牌聯名推出日系質感文具，6月30日起於7-ELEVEN全門市限量販售。圖／7-ELEVEN提供
由日本原廠開發，原裝進口的「KOBARU雙色原子筆」將OPEN!家族經典大臉印在筆身，共有OPEN小將、LOCK小醬、條碼貓、小桃等4款，每支售價119元。圖／7-ELEVEN提供
由日本原廠開發，原裝進口的「KOBARU雙色原子筆」將OPEN!家族經典大臉印在筆身，共有OPEN小將、LOCK小醬、條碼貓、小桃等4款，每支售價119元。圖／7-ELEVEN提供
OPEN!家族將於6月30日起推出新口味零嘴，外包裝採用與日本插畫家卡娜赫拉（Kanahei）合作的OPEN!家族Q萌造型。圖／7-ELEVEN提供
OPEN!家族將於6月30日起推出新口味零嘴，外包裝採用與日本插畫家卡娜赫拉（Kanahei）合作的OPEN!家族Q萌造型。圖／7-ELEVEN提供
OPEN!家族將於6月30日起推出新口味零嘴，外包裝採用與日本插畫家卡娜赫拉（Kanahei）合作的OPEN!家族Q萌造型。圖／7-ELEVEN提供
OPEN!家族將於6月30日起推出新口味零嘴，外包裝採用與日本插畫家卡娜赫拉（Kanahei）合作的OPEN!家族Q萌造型。圖／7-ELEVEN提供

日本 貼圖 禮券

延伸閱讀

月付40元起！「LINE貼圖超值方案」400萬組貼圖用到飽

為周興哲慶生！秘密錄製短片 曝私下超慷慨一面

梧桐妹16歲了！賈靜雯秘籌「手繪驚喜禮物」慶生

花蓮秀林崇德家族慶生烤肉染疫 今增8例警嚴查籲勿群聚

相關新聞

凱特王子妃這次不穿洋裝 顯氣質的珊瑚橘西裝外套也太美

凱特王子妃（Kate Middleton，劍橋公爵夫人凱薩琳Duchess of Cambridge）在參訪自然史博物館...

拚活路百貨不斷進化 巨城、宏匯7月線上購物再進階

三級警戒再延長，百貨餐廳、美食街持續禁止內用，美食外送外帶需求明顯大增，業績數倍成長起跳，此時百貨App、線上購物與美食...

支援血氧飽和度追蹤！「小米手環6」於7月1日全面開賣

小米手環為全球熱銷穿戴式手環系列，自2014年推出以來，在全球出貨超過1.2億條，最新款「小米手環6」自今年3月發表後，...

就要這咖！金賓威士忌與「頑童MJ116」聯名Mini Bar

在粉絲不斷敲碗引領企盼下，金賓美國波本威士忌以及「頑童MJ116」，決定於通路推出於最新發燒單曲「Sweet Baby」...

皇家禮炮23年 唯一以台灣限定威士忌稱霸ISC雙金殿堂

源於英國有業界規模最大賽事之名的國際烈酒大賽（International Spirits Challenge，ISC），...

如何靠穿搭變成氣質女？「全甄教」教主田馥甄示範給你看！

「精緻日系風」、「優雅自信」是許多女性想要在穿搭時，想要傳達給他人的關鍵字。身為文青女神，被粉絲暱稱為「全甄教」教主的田...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。