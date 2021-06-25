【與孩子同樂】玩轉零食，手作料理樂趣多

與孩子同樂玩轉手作料理樂趣多。 圖／蝦味先提供

隨著疫情升溫未消停，停課措施也直接延續進入暑假，許多家長在經歷一長段與小人兒居家纏鬥的漫長煎熬之後，早已招數盡出、心力交瘁。

沒有各式暑期活動可以消磨無聊時光，也不能在陽光下自在奔跑消耗旺盛精力，家長們除了多備些「戰備零食」安撫孩子躁動情緒之外，不妨發揮點創意，挑選口感與香氣獨特的小零食，邀請孩子一起動手將零食變化成華麗的午後點心。

「蝦味先」烘烤非油炸的製作過程，是許多家長推薦為孩子選購零食的首選，這次我們就選用麻辣口味蝦味先，與孩子一起五感開發、玩轉零食吧！

【吐司花】

材料：吐司、地瓜泥、蝦味先小丁

步驟：1、吐司壓平去邊，4邊沿著對角線在4角各畫一刀，中心留3公分不切斷。2、將吐司放進圓型烤模裡，塞進地瓜泥餡、鋪上蝦味先小丁，整理吐司塑成花瓣形狀，表面噴上一點橄欖油增加脆度及香氣。3、放入烤箱或氣炸鍋，180℃烤6分鐘，烤好放涼8分鐘後，從模具取出吐司花，就完成囉~

小筆記：外酥內軟綿的吐司花，有地瓜的香甜與蝦味先微麻微辣的絕妙搭配，一口咬下，很意外的好吃呦。

玩轉零食變點心，親子一起下廚，邊吃邊玩樂趣多。 圖／蝦味先提供

【法式芒果薄餅】

材料：薄餅麵糊，可做6片（低筋麵粉100g、牛奶180g、雞蛋1顆、椰子油1大匙、糖1大匙、鹽少許），新鮮芒果切條狀、希臘優格、蝦味先

步驟：1、平底鍋煎薄餅。2、墊張保鮮膜、放上薄餅，抹一層希臘優格，放上蝦味先再鋪上芒果條。3、捲起來後用保鮮膜包好，放進冰箱冷藏10分鐘，冰冰的吃非常消暑。

小筆記：放在冰箱冷藏，想吃時隨時拿出來吃，冰涼口感中有芒果、希臘優格的酸甜，還有蝦味先微辣的小衝擊，滋味很合拍喔~

放在冰箱冷藏，想吃時隨時拿出來吃，冰冰涼涼好消暑。 圖／蝦味先提供

【營養脆脆球】

材料：燕麥200g、蝦味先丁、綜合堅果碎、枸杞、桂圓、蔓越莓乾、橄欖油3大匙、蜂蜜2大匙

步驟：1、把所有材料攪拌在一起，在烤盤上鋪平。2、放入烤箱或氣炸鍋，180℃烤10分鐘，讓堅果烤出香氣。3、取出、等待降溫，約20分鐘後已可用手捏握的溫度即可。4、雙手將材料捏緊、揉成球狀就完成了。

小筆記：酥脆中帶有嚼勁，香香甜甜穿插著微麻辣的豐富口感，平常不太喜愛的果乾味道，連小小孩都默默地接受了。