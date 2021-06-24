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台灣之光！CINDY CHAO花之精靈英國倫敦藝博會三度獲獎

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
2016 Black Label Masterpiece大師系列IX冬葉套鍊榮獲Masterpiece London倫敦大師傑作展頒發大會傑出獎。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
2016 Black Label Masterpiece大師系列IX冬葉套鍊榮獲Masterpiece London倫敦大師傑作展頒發大會傑出獎。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供

因應全球疫情多變，2021年度的倫敦巨匠臻藏藝博會（Masterpiece London）自即日起至6月27日止，透過線上舉辦雲端版展覽「巨匠臻藏·線上尊覽 （Masterpiece Online）」。今年主題「遇見材質之美（Encountering Beauty Through The Material World）」共有120家來自藝術、設計、傢俱和珠寶等不同藝術領域的畫廊及品牌參展。大會並特地從千餘件展品中選出大理石/石材、繪畫、木製、青銅/金屬、陶瓷品、 珍稀寶石等六大類別的卓越品項頒發「巨匠臻藏大獎（Masterpiece Awards）」以表彰參展作品的卓越品質。

由出身台灣的設計師趙心綺（Cindy Chao）所創立的同名藝術珠寶品牌CINDY CHAO The Art Jewel，自2018年起每年受邀參展，今年以2021年Black Label Masterpiece大師系列No. VII花之精靈胸針，得評選委員會成員的一致認可，獲頒「巨匠臻藏大獎」珍稀寶石類別獎項，是今年共12件獲獎展品中一，也是其中唯一的高級珠寶作品。

獲獎的花之精靈胸針屬於品牌著名的花園系列作品，透過童趣擬人的手法，演繹纖細靈巧的小花。3片立體花瓣環繞中央主石為一顆49 克拉的斯里蘭卡星芒藍寶石，未經加熱處理的藍寶石顏色均勻濃郁，反射光芒的六芒星現象，美麗異常。

這也是CINDY CHAO第三次參展得獎，創作實力備受肯定。品牌於2018年首度參加倫敦巨匠臻藏博覽會，即以大師系列紅寶石牡丹胸針獲「卓越藝術創作典範獎」（Outstanding Exhibit Awards），次年則以冬葉套鍊獲得「大會傑出獎」。

CINDY CHAO The Art Jewel 紅寶石牡丹胸針獲頒2018倫敦大師傑作展卓越創作藝術典範獎。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
CINDY CHAO The Art Jewel 紅寶石牡丹胸針獲頒2018倫敦大師傑作展卓越創作藝術典範獎。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
CINDY CHAO The Art Jewel參加倫敦巨匠臻藏藝博會，並以花之精靈胸針獲頒巨匠臻藏大獎。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
CINDY CHAO The Art Jewel參加倫敦巨匠臻藏藝博會，並以花之精靈胸針獲頒巨匠臻藏大獎。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
Masterpiece London倫敦大師傑作展主席Philip Hewat-Jaboor。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
Masterpiece London倫敦大師傑作展主席Philip Hewat-Jaboor。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
2019年Masterpiece London倫敦巨匠臻藏藝博會會場外觀。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
2019年Masterpiece London倫敦巨匠臻藏藝博會會場外觀。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
2021 Black Label Masterpiece大師系列花之精靈胸針榮獲英國倫敦藝博會Masterpiece Awards巨匠臻藏大獎。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
2021 Black Label Masterpiece大師系列花之精靈胸針榮獲英國倫敦藝博會Masterpiece Awards巨匠臻藏大獎。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
珠寶藝術家Cindy Chao。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
珠寶藝術家Cindy Chao。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供

品牌 珠寶 倫敦

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