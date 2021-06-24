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台灣之光！CINDY CHAO花之精靈英國倫敦藝博會三度獲獎
因應全球疫情多變，2021年度的倫敦巨匠臻藏藝博會（Masterpiece London）自即日起至6月27日止，透過線上舉辦雲端版展覽「巨匠臻藏·線上尊覽 （Masterpiece Online）」。今年主題「遇見材質之美（Encountering Beauty Through The Material World）」共有120家來自藝術、設計、傢俱和珠寶等不同藝術領域的畫廊及品牌參展。大會並特地從千餘件展品中選出大理石/石材、繪畫、木製、青銅/金屬、陶瓷品、 珍稀寶石等六大類別的卓越品項頒發「巨匠臻藏大獎（Masterpiece Awards）」以表彰參展作品的卓越品質。
由出身台灣的設計師趙心綺（Cindy Chao）所創立的同名藝術珠寶品牌CINDY CHAO The Art Jewel，自2018年起每年受邀參展，今年以2021年Black Label Masterpiece大師系列No. VII花之精靈胸針，得評選委員會成員的一致認可，獲頒「巨匠臻藏大獎」珍稀寶石類別獎項，是今年共12件獲獎展品中一，也是其中唯一的高級珠寶作品。
獲獎的花之精靈胸針屬於品牌著名的花園系列作品，透過童趣擬人的手法，演繹纖細靈巧的小花。3片立體花瓣環繞中央主石為一顆49 克拉的斯里蘭卡星芒藍寶石，未經加熱處理的藍寶石顏色均勻濃郁，反射光芒的六芒星現象，美麗異常。
這也是CINDY CHAO第三次參展得獎，創作實力備受肯定。品牌於2018年首度參加倫敦巨匠臻藏博覽會，即以大師系列紅寶石牡丹胸針獲「卓越藝術創作典範獎」（Outstanding Exhibit Awards），次年則以冬葉套鍊獲得「大會傑出獎」。
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