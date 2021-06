台灣之光！CINDY CHAO花之精靈英國倫敦藝博會三度獲獎

因應全球疫情多變,2021年度的倫敦巨匠臻藏藝博會(Masterpiece London)自即日起至6月27日止,透過線上舉辦雲端版展覽「巨匠臻藏·線上尊覽 (Masterpiece Online)」。今年主題「遇見材質之美(Encountering Beauty Through The Material World)」共有120家來自藝術、設計、傢俱和珠寶等不同藝術領域的畫廊及品牌參展。大會並特地從千餘件展品中選出大理石/石材、繪畫、木製、青銅/金屬、陶瓷品、 珍稀寶石等六大類別的卓越品項頒發「巨匠臻藏大獎(Masterpiece Awards)」以表彰參展作品的卓越品質。

由出身台灣的設計師趙心綺(Cindy Chao)所創立的同名藝術珠寶品牌CINDY CHAO The Art Jewel,自2018年起每年受邀參展,今年以2021年Black Label Masterpiece大師系列No. VII花之精靈胸針,得評選委員會成員的一致認可,獲頒「巨匠臻藏大獎」珍稀寶石類別獎項,是今年共12件獲獎展品中一,也是其中唯一的高級珠寶作品。

獲獎的花之精靈胸針屬於品牌著名的花園系列作品,透過童趣擬人的手法,演繹纖細靈巧的小花。3片立體花瓣環繞中央主石為一顆49 克拉的斯里蘭卡星芒藍寶石,未經加熱處理的藍寶石顏色均勻濃郁,反射光芒的六芒星現象,美麗異常。