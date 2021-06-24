「屬於你的桌上貓美術館」超療癒！全新塔羅牌募資上線
居家防疫悶壞了？今年暑假最療癒的系列公仔「屬於你的桌上貓美術館」，即將帶領各位脫離平凡的日常，由日本知名畫家山本修老師所繪製的「貓・美術館CATART」名畫系列，畫中貓主角脫離畫框的束縛，化身為各位貓奴居家上班、讀書的桌上良伴。新系列商品由聯合數位文創發起，於嘖嘖募資平台上線僅10天，募資金額突破320萬大關，並仍持續熱銷中。
為了本次「屬於你的桌上貓美術館」立體化公仔企畫，山本修老師全新創作22張塔羅卡牌，只要參與本次募資，每盒公仔皆附贈一張隨機一般款卡牌；粉絲也可以直接選購整套塔羅卡牌組，即可獲得22張一般款卡牌與3張隨機閃卡特別款，將共25款塔羅卡牌一次全收藏。
癒悶的午後，你可以選擇戴珍珠耳環的少女貓、舉手投足間盡顯優雅貓娜麗莎、貓之泉、拾貓草、大碗島的貓咪午睡或太極拳中的單貓下勢，來一場人貓之間的心靈對話，透過貓的占卜，一解對未來感到迷惘的疑惑。詳情請見嘖嘖募資專頁: https://bit.ly/2U1KUQ7或上網搜尋「貓美術館」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言