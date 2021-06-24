「屬於你的桌上貓美術館」超療癒！全新塔羅牌募資上線

居家防疫悶壞了？今年暑假最療癒的系列公仔「屬於你的桌上貓美術館」，即將帶領各位脫離平凡的日常，由日本知名畫家山本修老師所繪製的「貓・美術館CATART」名畫系列，畫中貓主角脫離畫框的束縛，化身為各位貓奴居家上班、讀書的桌上良伴。新系列商品由聯合數位文創發起，於嘖嘖募資平台上線僅10天，募資金額突破320萬大關，並仍持續熱銷中。

為了本次「屬於你的桌上貓美術館」立體化公仔企畫，山本修老師全新創作22張塔羅卡牌，只要參與本次募資，每盒公仔皆附贈一張隨機一般款卡牌；粉絲也可以直接選購整套塔羅卡牌組，即可獲得22張一般款卡牌與3張隨機閃卡特別款，將共25款塔羅卡牌一次全收藏。

癒悶的午後，你可以選擇戴珍珠耳環的少女貓、舉手投足間盡顯優雅貓娜麗莎、貓之泉、拾貓草、大碗島的貓咪午睡或太極拳中的單貓下勢，來一場人貓之間的心靈對話，透過貓的占卜，一解對未來感到迷惘的疑惑。詳情請見嘖嘖募資專頁: https://bit.ly/2U1KUQ7或上網搜尋「貓美術館」。