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凱特王子妃這次不穿洋裝 顯氣質的珊瑚橘西裝外套也太美

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
凱特王子妃身穿顯氣質的Chloé 2021春夏珊瑚橘外套。圖／Chloé提供
凱特王子妃身穿顯氣質的Chloé 2021春夏珊瑚橘外套。圖／Chloé提供

凱特王子妃（Kate Middleton，劍橋公爵夫人凱薩琳Duchess of Cambridge）在參訪自然史博物館（National History Museum）時，穿上輕便的日裝、一改平日以優雅洋裝現身的日常，優雅依舊且有新鮮感，身上Chloé珊瑚橘外套粉嫩浪漫，和她的笑容搭襯成最美風景。

在倫敦自然史博物館拜會館長Doug Gurr時，凱特王子妃以RALPH LAUREN短袖上衣、& Other Stories牛仔褲和Veja小白鞋穿搭，展現清新活力；& Other Stories是H&M旗下高質感路線的設計品牌，而Veja則是超受歡迎的小白鞋之一，凱特王子妃再度展現以精品混搭輕奢、平價單品的功力，穿出一身好氣質。

她身上的珊瑚橘西裝外套來自Chloé 2021春夏系列，袖口如同運動服的彈性束口是一大特色，結合了正裝與運動風細節；春夏時裝Chloé創意總監Natacha Ramsay-Levi 邀請美國藝術家Corita Kent共同創作，從女性化的角度勾勒充滿圖像意境的絹印圖案，表現拼接精神，在多層次的色彩中玩味各種造型與面料混搭的趣味。

凱特王子妃前往倫敦自然史博物館時，身穿RALPH LAUREN短袖上衣、& Other Stories牛仔褲和Veja小白鞋，Chloé 2021春夏珊瑚橘外套90,600元。圖／達志影像
凱特王子妃前往倫敦自然史博物館時，身穿RALPH LAUREN短袖上衣、& Other Stories牛仔褲和Veja小白鞋，Chloé 2021春夏珊瑚橘外套90,600元。圖／達志影像
凱特王子妃前往倫敦自然史博物館拜會館長Doug Gurr時，身穿RALPH LAUREN短袖上衣、& Other Stories牛仔褲和Veja小白鞋，Chloé 2021春夏珊瑚橘外套90,600元。圖／達志影像
凱特王子妃前往倫敦自然史博物館拜會館長Doug Gurr時，身穿RALPH LAUREN短袖上衣、& Other Stories牛仔褲和Veja小白鞋，Chloé 2021春夏珊瑚橘外套90,600元。圖／達志影像
凱特王子妃詮釋的Chloé 2021春夏珊瑚橘外套秀上造型。圖／Chloé提供
凱特王子妃詮釋的Chloé 2021春夏珊瑚橘外套秀上造型。圖／Chloé提供
凱特王子妃詮釋的Chloé 2021春夏珊瑚橘外套秀上造型（右）。圖／Chloé提供
凱特王子妃詮釋的Chloé 2021春夏珊瑚橘外套秀上造型（右）。圖／Chloé提供

珊瑚 博物館

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