凱特王子妃這次不穿洋裝 顯氣質的珊瑚橘西裝外套也太美

凱特王子妃（Kate Middleton，劍橋公爵夫人凱薩琳Duchess of Cambridge）在參訪自然史博物館（National History Museum）時，穿上輕便的日裝、一改平日以優雅洋裝現身的日常，優雅依舊且有新鮮感，身上Chloé珊瑚橘外套粉嫩浪漫，和她的笑容搭襯成最美風景。

在倫敦自然史博物館拜會館長Doug Gurr時，凱特王子妃以RALPH LAUREN短袖上衣、& Other Stories牛仔褲和Veja小白鞋穿搭，展現清新活力；& Other Stories是H&M旗下高質感路線的設計品牌，而Veja則是超受歡迎的小白鞋之一，凱特王子妃再度展現以精品混搭輕奢、平價單品的功力，穿出一身好氣質。