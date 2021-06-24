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神遊北歐樂仲夏！北歐櫥窗聯手插畫家湯舒皮、DJ林貓王

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
北歐櫥窗Monkey Side Table猴得意小桌。圖／北歐櫥窗提供
北歐櫥窗Monkey Side Table猴得意小桌。圖／北歐櫥窗提供

嚮往北歐極簡、舒適的生活風格嗎？但現在卻被疫情困在家中，但宅家也能感受北歐風格，北歐櫥窗推出「北歐樂仲夏」活動，邀來插畫家湯舒皮創作專屬插畫，帶來輕鬆迷人的北歐風格，DJ林貓王則是集結適合居家聆聽的北歐居家音樂，20首的歌單，讓在家生活的新日常，也有舒服的感覺。

在北歐，一年中最繽紛的季節就是夏天，曾與日本作家吉本芭娜娜合作的插畫作家湯舒皮 Soupy Tang，就以「北歐樂仲夏」為題，以仲夏柱、跳舞等元素，結合北歐櫥窗經典的家具、家飾單品，讓整體頁面充滿舒適活力感，並也推出仲夏限量明信片及聯名口罩組，消費滿額就能獲得。

除了視覺看到北歐，聽覺也要來到北歐，DJ林貓王以「北歐樂仲夏」、「好自在生活」為主題，挑選出20首精彩樂曲，開場歌曲為北歐知名樂團好自在樂團Kings of Convenience，相隔12年推出新專輯，歌單就以新歌「Rocky Trail」開始，之後包括瑞典時尚獨立天后Lykke Li等歌曲等，更多歌曲都可在北歐櫥窗官網及林貓王KKBOX、Spotify串流平台頻道中完整聆聽。

北歐櫥窗也推出眾多品牌回饋，包括芬蘭設計師Eero Aarnio的經典作品「Happy Bird 芬蘭森林鳥」，或是讓人看來覺得可愛的「Monkey Side Table猴得意小桌」，另外各品牌如Vitra、Magis、Tom Dixon、moooi 等風格家具，北歐木質工藝家具品牌Artek及House of Finn Juhl、深澤直人「Hiroshima Chair廣島椅」，及北歐時尚精品Georg Jensen 家飾系列等，均有優惠。

北歐櫥窗與插畫作家湯舒皮合作，推出「北歐樂仲夏」視覺，並推出口罩組。圖／北歐櫥窗提供
北歐櫥窗與插畫作家湯舒皮合作，推出「北歐樂仲夏」視覺，並推出口罩組。圖／北歐櫥窗提供
北歐櫥窗與插畫作家湯舒皮合作，推出「北歐樂仲夏」視覺，並推出明信片。圖／北歐櫥窗提供
北歐櫥窗與插畫作家湯舒皮合作，推出「北歐樂仲夏」視覺，並推出明信片。圖／北歐櫥窗提供
北歐櫥窗Rosendahl-Grand Cru Sense 點點繁星餐盤。圖／北歐櫥窗提供
北歐櫥窗Rosendahl-Grand Cru Sense 點點繁星餐盤。圖／北歐櫥窗提供
北歐櫥窗Vitra-Paton Chair（2021年度新色）。圖／北歐櫥窗提供
北歐櫥窗Vitra-Paton Chair（2021年度新色）。圖／北歐櫥窗提供

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