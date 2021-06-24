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限時兩週！宅饗二星米其林 蘭餐廳攜手上海名廚推外帶

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
黯「蘭」銷魂飯，380元。圖／Orchid by Nobu Lee蘭餐廳提供
黯「蘭」銷魂飯，380元。圖／Orchid by Nobu Lee蘭餐廳提供

三級警戒持續至7月12日，「視訊交流」儼然成為現下的新生活型態，Orchid by Nobu Lee蘭餐廳順應潮流趨勢，盛情邀請曾於2019年來台客座蘭餐廳、廚齡近60年，擁有精湛高超手藝的上海米其林二星港籍名廚簡捷明，共同攜手「跨海視訊聯烹」，由簡捷明主廚與蘭餐廳行政主廚李信男（Nobu）透過視訊交流、相互指導切磋，自6月29日起限時兩週，於Orchid by Nobu Lee蘭餐廳將簡主廚的秘製私房家常美味，原汁原味呈現給城中食饕。

短短限時兩週推出的外帶限量米其林星級美味，包括：「黑叉燒——黯『蘭』銷魂飯」、「老香港——焗烤戰斧豬排飯」、「日本F1國產牛魔鬼辣拌麵」、「鴨肝魔鬼辣拌麵」、正宗簡式杏仁茶搭檸檬雞蛋糕，以及只要一嚐必定永生難忘的「靈魂辣拌醬」。

「黑叉燒——黯『蘭』銷魂飯」的黑叉燒，是簡捷明主廚在其上海掌杓的米其林餐廳也未供應的獨家私房料理，此次將首度在台問世。

有別於一般港式叉燒多選用豬梅肉來製作，簡主廚的黑叉燒選用的是油花分布均勻、鮮美軟嫩的豬五花部位，作法則是將台灣溫體黑豬肉以海鮮醬、南乳、老抽、生抽、紹興酒、麥芽糖等秘製醬料醃製一晚入味，再以80℃蒸烤數小時，取出後在五花肉表面刷上前述的醃料續入烤箱烘烤，反覆數次使豬肉表面呈焦香油亮，一入口鮮美的肉汁和油脂香氣瞬間在口中散開，腴而不膩，搭配溫熱米飯及半熟荷包蛋、芥藍菜，簡單的美味，滿心的感動。

「老香港——焗烤戰斧豬排飯」選用的是厚切2公分，肉質口感極佳的戰斧豬排，首先以西芹、紅蘿蔔、蒜頭、紅蔥、高粱、鹽、糖等醃料將豬肉醃製一晚，使肉質軟化並帶有蔬菜的鮮甜，隔日烘烤後並切片備用。靈魂番茄醬汁則是用番茄、西芹、紅蘿蔔、洋蔥等蔬菜炒香後再慢火熬煮而成。最後依序將戰斧豬排和番茄醬汁及風乾蕃茄鋪淋在飯上，再入烤箱烘烤即可上桌。幾乎已失傳的正宗焗番茄豬扒飯，就此完美還原。

簡捷明主廚的「靈魂辣拌醬」是以新鮮辣椒、乾辣椒、蒜頭、紅蔥頭、蝦米、鹽、糖慢火費時拌炒製成，鮮香而不過嗆，迷人的讓人回味再三。不論是沾醬、拌麵、炒飯、還是炒菜調味，只要有堪稱「煮婦神醬料」的「靈魂辣拌醬」，就能神來一「匙」的為料理增色添味，美味程度瞬間升級。

此外，便當要做的好，選米也是致勝關鍵，台日混血的蘭餐廳行政主廚李信男特別精心挑選了台灣在地的「台南11號」，米粒大、口感Q彈的「台南11號」亦是2011年日本發生311大地震時，台灣帶去賑災支援的特選米，不但有著滿滿感動人心的美好情誼，其暖心美味更被日本譽為「驚為天米」。

◎Orchid by Nobu Lee蘭餐廳

◎地址：台北市大安區安和路二段83號1樓

◎電話：（02） 2378-3333

◎訂購詳情：

‧每日早上10:30 起接受訂餐（最晚訂餐時間為8點），敬請於取餐前1小時致電 (02) 2378 3333 訂購 （週一公休）

‧取餐時間：週二至週日12pm –8:30pm（週一公休）

‧取餐地點：台北市大安區安和路二段83號1樓

‧單次消費滿5,000元以上，可享8公里範圍內免費外送服務乙次 （以Google Map計算，餐廳所在位置為起點，送餐地址為終點）

‧凡單次預訂10個以上之便當，需於前一日先行預訂並支付全額款項

靈魂辣拌醬，1,500元（2入裝）。圖／Orchid by Nobu Lee蘭餐廳提供
靈魂辣拌醬，1,500元（2入裝）。圖／Orchid by Nobu Lee蘭餐廳提供
魔鬼辣拌麵，800元。圖／Orchid by Nobu Lee蘭餐廳提供
魔鬼辣拌麵，800元。圖／Orchid by Nobu Lee蘭餐廳提供
焗烤戰斧豬排飯，650元。圖／Orchid by Nobu Lee蘭餐廳提供
焗烤戰斧豬排飯，650元。圖／Orchid by Nobu Lee蘭餐廳提供
簡式杏仁茶與檸檬雞蛋糕，500元（杏仁茶350毫升，雞蛋糕4入）。圖／Orchid by Nobu Lee蘭餐廳提供
簡式杏仁茶與檸檬雞蛋糕，500元（杏仁茶350毫升，雞蛋糕4入）。圖／Orchid by Nobu Lee蘭餐廳提供

米其林 日本 上海

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