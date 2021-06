限時兩週！宅饗二星米其林 蘭餐廳攜手上海名廚推外帶

三級警戒持續至7月12日,「視訊交流」儼然成為現下的新生活型態,Orchid by Nobu Lee蘭餐廳順應潮流趨勢,盛情邀請曾於2019年來台客座蘭餐廳、廚齡近60年,擁有精湛高超手藝的上海米其林二星港籍名廚簡捷明,共同攜手「跨海視訊聯烹」,由簡捷明主廚與蘭餐廳行政主廚李信男(Nobu)透過視訊交流、相互指導切磋,自6月29日起限時兩週,於Orchid by Nobu Lee蘭餐廳將簡主廚的秘製私房家常美味,原汁原味呈現給城中食饕。

短短限時兩週推出的外帶限量米其林星級美味,包括:「黑叉燒——黯『蘭』銷魂飯」、「老香港——焗烤戰斧豬排飯」、「日本F1國產牛魔鬼辣拌麵」、「鴨肝魔鬼辣拌麵」、正宗簡式杏仁茶搭檸檬雞蛋糕,以及只要一嚐必定永生難忘的「靈魂辣拌醬」。

「黑叉燒——黯『蘭』銷魂飯」的黑叉燒,是簡捷明主廚在其上海掌杓的米其林餐廳也未供應的獨家私房料理,此次將首度在台問世。

有別於一般港式叉燒多選用豬梅肉來製作,簡主廚的黑叉燒選用的是油花分布均勻、鮮美軟嫩的豬五花部位,作法則是將台灣溫體黑豬肉以海鮮醬、南乳、老抽、生抽、紹興酒、麥芽糖等秘製醬料醃製一晚入味,再以80℃蒸烤數小時,取出後在五花肉表面刷上前述的醃料續入烤箱烘烤,反覆數次使豬肉表面呈焦香油亮,一入口鮮美的肉汁和油脂香氣瞬間在口中散開,腴而不膩,搭配溫熱米飯及半熟荷包蛋、芥藍菜,簡單的美味,滿心的感動。

「老香港——焗烤戰斧豬排飯」選用的是厚切2公分,肉質口感極佳的戰斧豬排,首先以西芹、紅蘿蔔、蒜頭、紅蔥、高粱、鹽、糖等醃料將豬肉醃製一晚,使肉質軟化並帶有蔬菜的鮮甜,隔日烘烤後並切片備用。靈魂番茄醬汁則是用番茄、西芹、紅蘿蔔、洋蔥等蔬菜炒香後再慢火熬煮而成。最後依序將戰斧豬排和番茄醬汁及風乾蕃茄鋪淋在飯上,再入烤箱烘烤即可上桌。幾乎已失傳的正宗焗番茄豬扒飯,就此完美還原。

簡捷明主廚的「靈魂辣拌醬」是以新鮮辣椒、乾辣椒、蒜頭、紅蔥頭、蝦米、鹽、糖慢火費時拌炒製成,鮮香而不過嗆,迷人的讓人回味再三。不論是沾醬、拌麵、炒飯、還是炒菜調味,只要有堪稱「煮婦神醬料」的「靈魂辣拌醬」,就能神來一「匙」的為料理增色添味,美味程度瞬間升級。

此外,便當要做的好,選米也是致勝關鍵,台日混血的蘭餐廳行政主廚李信男特別精心挑選了台灣在地的「台南11號」,米粒大、口感Q彈的「台南11號」亦是2011年日本發生311大地震時,台灣帶去賑災支援的特選米,不但有著滿滿感動人心的美好情誼,其暖心美味更被日本譽為「驚為天米」。

◎Orchid by Nobu Lee蘭餐廳

◎地址:台北市大安區安和路二段83號1樓

◎電話:(02) 2378-3333

◎訂購詳情:

‧每日早上10:30 起接受訂餐(最晚訂餐時間為8點),敬請於取餐前1小時致電 (02) 2378 3333 訂購 (週一公休)

‧取餐時間:週二至週日12pm –8:30pm(週一公休)

‧取餐地點:台北市大安區安和路二段83號1樓

‧單次消費滿5,000元以上,可享8公里範圍內免費外送服務乙次 (以Google Map計算,餐廳所在位置為起點,送餐地址為終點)