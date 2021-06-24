聽新聞
test
0:00 / 0:00
BLACKPINK Lisa最新代言美照出爐！戴最買得起的寶格麗
來自義大利羅馬的珠寶品牌寶格麗（BVLGARI），今發佈全新的2021年寶格麗Magnifica形象廣告，以勇敢作夢、放膽眺望、胸懷大志且樂在其中為靈感，由好萊塢女星千黛亞（Zendaya）、義大利高級臉超模Vittoria Ceretti、魅力橫掃全球樂壇的BLACKPINK團員、暱稱LISA的 Lalisa Manobal，以及品牌代言人超模Lily Aldridge，共同詮釋，邀請觀眾解放想像力，因為擁有夢想才能遠到任何地方、豐富生活讓生命更加亮麗璀璨。。
不同世代、背景、領域的4位女性分別詮釋不同系列的珠寶。象徵Z世代活潑精神的Zendaya在IG上擁有超過9000萬粉絲，是寶格麗的靈感女神，演繹了璀璨盛放的Fiorever系列與Divas’ Dream圖騰高級珠寶作品。超模Lily Aldridge則分別詮釋了紅寶石與祖母綠頂級珠寶的成熟魅力。老佛爺生前最愛的超模之一Vittoria Ceretti，則為經典的蛇形珠寶Serpenti系列注入高雅迷人的氣息。而年僅24歲的LISA，則以青春個性演繹寶格麗以羅馬競技場為靈感創作的B.zero1系列珠寶以及雙色精鋼表款，也是全系列中價格最平易近人的入門之作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言