BLACKPINK Lisa最新代言美照出爐！戴最買得起的寶格麗

來自義大利羅馬的珠寶品牌寶格麗（BVLGARI），今發佈全新的2021年寶格麗Magnifica形象廣告，以勇敢作夢、放膽眺望、胸懷大志且樂在其中為靈感，由好萊塢女星千黛亞（Zendaya）、義大利高級臉超模Vittoria Ceretti、魅力橫掃全球樂壇的BLACKPINK團員、暱稱LISA的 Lalisa Manobal，以及品牌代言人超模Lily Aldridge，共同詮釋，邀請觀眾解放想像力，因為擁有夢想才能遠到任何地方、豐富生活讓生命更加亮麗璀璨。。

不同世代、背景、領域的4位女性分別詮釋不同系列的珠寶。象徵Z世代活潑精神的Zendaya在IG上擁有超過9000萬粉絲，是寶格麗的靈感女神，演繹了璀璨盛放的Fiorever系列與Divas’ Dream圖騰高級珠寶作品。超模Lily Aldridge則分別詮釋了紅寶石與祖母綠頂級珠寶的成熟魅力。老佛爺生前最愛的超模之一Vittoria Ceretti，則為經典的蛇形珠寶Serpenti系列注入高雅迷人的氣息。而年僅24歲的LISA，則以青春個性演繹寶格麗以羅馬競技場為靈感創作的B.zero1系列珠寶以及雙色精鋼表款，也是全系列中價格最平易近人的入門之作。 BVLGARI B.zero1系列玫瑰金四環戒指，約72,600元。圖／寶格麗提供 寶格麗品牌代言人LISA拍攝形象廣告幕後花絮。圖／寶格麗提供 BVLGARI B.zero1系列54 – 60 cm玫瑰金鑲鑽項鍊，約23萬9,500元。圖／寶格麗提供 寶格麗品牌代言人Zendaya配戴寶格麗Fiorever系列頂級珠寶及Divas’ Dream珠寶腕表拍攝BVLGARI 2021 Magnifica形象廣告。圖／寶格麗提供 BVLGARI Serpenti Tubogas精鋼與玫瑰金雙螺旋腕表，約55萬6,000元。圖／寶格麗提供 寶格麗品牌代言人LISA拍攝形象廣告幕後花絮。圖／寶格麗提供 寶格麗品牌代言人LISA配戴寶格麗B.zero1系列珠寶及Serpenti Tubogas腕表拍攝BVLGARI 2021 Magnifica形象廣告。圖／寶格麗提供 寶格麗品牌代言人LISA配戴寶格麗B.zero1系列珠寶及BVLGARI BVLGARI系列腕表拍攝BVLGARI 2021 Magnifica形象廣告。圖／寶格麗提供 寶格麗品牌代言人LISA拍攝形象廣告幕後花絮。圖／寶格麗提供 BVLGARI B.zero1系列玫瑰金鑽石手環，約203萬9,000元。圖／寶格麗提供 BVLGARI B.zero1 Rock系列玫瑰金黑陶瓷四環戒指，約80,600元。圖／寶格麗提供 義大利超模Vittoria Ceretti配戴寶格麗MAGNIFICA系列頂級珠寶拍攝BVLGARI 2021 Magnifica形象廣告。圖／寶格麗提供 寶格麗品牌代言人Lily Aldridge配戴寶格麗MAGNIFICA系列頂級珠寶及Serpenti Misteriosi頂級珠寶腕表拍攝BVLGARI 2021 Magnifica形象廣告。圖／寶格麗提供 BVLGARI BVLGARI精鋼與玫瑰金腕表，約25萬6,000元。圖／寶格麗提供 BVLGARI B.zero1系列玫瑰金鏤空手環，13萬8,000元。圖／寶格麗提供 BVLGARI B.zero1 ROCK系列54 – 60 cm玫瑰金黑陶瓷項鍊，約14萬3,100元。圖／寶格麗提供