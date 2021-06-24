麥當勞BTS特餐化身全球限量話題潮鞋！身為阿米ARMY的你不入手嗎？

韓團BTS防彈少年團與麥當勞聯名推出特餐「The BTS Meal」世界各地的「阿米（粉絲）」們瘋搶！形成所謂的BTS特餐之亂， 其中2款由韓國直送的特製沾醬，更是在網路上被炒作至500元高價，讓人咋舌。因此啟發了藝術家Josiah Chua將帶有象徵BTS特餐紫色包裝，化身為全球僅一雙的潮鞋。

藝術家Josiah Chua以Nike Air Max Plus復古球鞋為基礎，結合阿米們都想要的BTS特餐紫色包裝，成為全球限定一雙的話題潮鞋。從圖片來看，可以發現整雙鞋完成度相當高，包括鞋身是使用雞塊包裝盒、飲料杯塑造成為了鞋舌的部分，連同2款特製沾醬都成為裝飾其中一部分，還有高鞋筒設計一路包覆到腳踝，滿滿的細節讓人大開眼界。Josiah Chua還煞有其事的搭配紫色長襪，來拍攝這系列形象視覺，帥到不行，根本就意圖想讓人收藏。

另外，誕生於1993年，帶起潮鞋流行的BAPE STA™鞋，在今年則以復古風格回歸。全新鞋款以鞋面和後跟均採用柔軟舒適的麂皮製成，任何時候都能穿著搭配。除了添加不可或缺的BAPE STA™皮革標章作為點睛之筆，這雙以紅、藍、綠三原色打造的鞋款並未裝飾任何多餘的符號和圖案，無論想要搭配甚麼風格的服飾，都能讓造型更加分。

受到BTS特餐之亂啟發，藝術家Josiah Chua將帶有象徵BTS特餐紫色包裝，化身為全球僅一雙的潮鞋。圖／摘自instagram

受到BTS特餐之亂啟發，藝術家Josiah Chua將帶有象徵BTS特餐紫色包裝，化身為全球僅一雙的潮鞋。圖／摘自instagram

受到BTS特餐之亂啟發，藝術家Josiah Chua將帶有象徵BTS特餐紫色包裝，化身為全球僅一雙的潮鞋。圖／摘自instagram

受到BTS特餐之亂啟發，藝術家Josiah Chua將帶有象徵BTS特餐紫色包裝，化身為全球僅一雙的潮鞋。圖／摘自instagram

受到BTS特餐之亂啟發，藝術家Josiah Chua將帶有象徵BTS特餐紫色包裝，化身為全球僅一雙的潮鞋。圖／摘自instagram

A Bathing Ape BAPE STA™鞋7,999元。圖／I.T提供

A Bathing Ape BAPE STA™鞋7,999元。圖／I.T提供