台東夏雪芒果評選今出爐 青農曾永忠奪首屆果王
台東縣「夏雪芒果」進入產季，農產公司為激勵農民生產高品質、精緻化果品，辦理第一屆台東夏雪芒果品質評鑑。配合防疫措施，活動採線上直播，結果今天出爐，由青農曾永忠奪下首屆果王。
農業處表示，首屆夏雪芒果品質評鑑共26位農友參賽，評鑑項目包括果實重量、外觀、口感、糖度及總評等5個面向進行評比，由於每位參賽者果品都很優質，競爭像當激烈。
「夏雪芒果」被稱芒果屆LV，是台東有身分認證的芒果，全縣種植面積約占全台1/4，是台東優質高檔水果之一，縣府結合農會、農產公司連續3年大力推展行銷，已逐漸打開國際知名度與市場。
農產公司為驗收農民對夏雪品質的管控，爭取榮耀，期望讓品質提升，辦理評鑑活動，邀請5位評審歷經7天的評比，成績今天出爐，最後青農曾永忠以總分86.4分奪首屆果王，獲獎金1萬5千元。
果農游蒼林獲亞軍、季軍則由陳淑卿與陳俊維兩位獲得，優勝有李懷明、鄭美瓏、陳諒旻等3位獲勝。農產公司總經理吳柏成說，參賽果品糖度平均都落在13至14度，值得大家選購。
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