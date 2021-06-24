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王品20品牌「全部85折」！西堤、和牛涮、hot 7都適用
新冠肺炎三級警戒延長至7月12日，民眾仍需自煮管理度過防疫時光。自7月1日起，王品集團集結旗下20個品牌，共同推出「外帶自取85」的優惠，包括牛排、和牛火鍋、燒肉餐盒都吃得到，而且適用於會員積點，為民眾的抗疫行動加油打氣。
繼現行的「滿599折100」之後，此次王品的外帶85折活動，活動時間為7月1日至7月31日，適用品牌包括享鴨、西堤牛排、藝奇、和牛涮、原燒O-NiKU、聚、夏慕尼、品田牧場、hot 7、青花驕等20個旗下品牌（石二鍋、12MINI、薈麵點除外），各自有不同的料理特色。例如「享鴨」推出有個人烤鴨套餐，以1/4隻的片皮烤鴨搭配老火粥、清炒高麗菜，讓獨居族或小家庭也能輕鬆吃烤鴨；「西堤牛排」則推出了菲力牛排美式餐盒，「和牛涮」提供極上和牛生鮮鍋，全面均享外帶自取85折優惠。
此次的活動適用於「王品瘋美食App」，會員可使用瘋點數折抵消費金額並繼續累積點數，繼續省錢。每份餐點也都有主廚「今日體溫表」，並提供酒精棉片、暖心小卡和餐墊紙，陪伴全民力拼防疫。
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